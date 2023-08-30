В ЗКО обсудили роль Конституции в развитии государства и общества

В Уральске за круглым столом представители госорганов и правоохранительных структур, политических партий, молодежных организаций, общественные деятели и ученые обсудили конституционные ценности как основу развития государства и общества.

Открывая встречу, заместитель акима Западно-Казахстанской области Бахытжан Нарымбетов поздравил всех собравшихся с главным праздником страны – Днем Конституции. В своем выступлении он отметил огромную роль Основного закона страны в укреплении межнационального и общественного согласия казахстанцев.

Фото: акимат ЗКО

"Конституция – это то, на чем прочно базируется единство казахстанцев, она гарантирует нам свободу выбора и реализацию собственных прав. Принципы демократического государства лежат в основе Конституции и всего казахстанского законодательства. И именно на них основано развитие нашей республики с момента обретения ею независимости. Референдум по конституционным поправкам поддержал народ, благодаря чему начались масштабные реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана. Наступило время, когда каждый ответственный гражданин может стать активным участником реформ, тем самым внести свой вклад в развитие государства", – сказал Нарымбетов.

Участники круглого стола обсудили дальнейшие перспективы по обеспечению конституционализма в стране, исторические аспекты защиты прав и свобод граждан. О конституционных преобразованиях и новшествах в Казахстане рассказал депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Марат Башимов, также с докладами выступили и.о прокурора области Даурен Умаргалиев, кандидат юридических наук, конституционалист Мереке Габдуалиев, доктор исторических наук, профессор Асет Тасмагамбетов.

Фото: акимат ЗКО

"Во главу угла должны быть поставлены принципы, работающие для общества. По конституционным нормам, народ является не только источником власти, он источник владения земли. Отсюда идет понимание того, что он владелец всех природных ресурсов страны и того, что нужно принимать законы, защищающие его национальные интересы", – отметил Башимов.

Став независимым государством, Республика Казахстан находится в постоянном динамичном движении вперед, а гарантией всестороннего развития страны является Конституция. Внедряются реформы в правоохранительную и судебную системы, реализуется трехзвенная модель уголовного процесса, согласно которой не допускается необоснованное привлечение граждан в орбиту уголовного преследования. Благодаря эффективному надзору за законностью в этом году уже было предотвращено привлечение к уголовной ответственности более 100 лиц.

"С начала года органами прокуратуры области защищены права 610 граждан путем приведения коллективных договоров в соответствие с трудовым законодательством. В сфере защиты предпринимательства налажен диалог с Палатой предпринимателей "Атамекен" и бизнес-сообществом, за полгода защищены права 516 предпринимателей, привлечены к ответственности 7 должностных лиц", – сообщил исполняющий обязанности прокурора ЗКО Даурен Умаргалиев.

Участники встречи говорили о различных аспектах конституционального законодательства, роли Основного закона страны в обеспечении социальных прав и свобод граждан. В завершении встречи ряд сотрудников правоохранительных органов и представителей других сфер был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами акима области.