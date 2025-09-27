Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон призналась, почему завидует коллегам-мужчинам

Британская актриса Эмма Уотсон высказалась о стандартах красоты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артистка завидует коллеге-мужчине из-за свободы выбора в одежде.

"С публичностью и известностью, особенно если ты женщина, неразрывно связана гламуризация. Я так завидую своему коллеге-мужчине, который может надеть футболку и просто выйти в свет, не утруждая себя необходимостью быть достаточно приемлемым для камеры", – объяснила Уотсон.

По ее словам, она начала восхищаться актрисой Памелой Андерсон, которая отказалась от макияжа.

"Респект Памеле Андерсон, которая недавно это сделала, потому что я даже не могу вам передать, сколько смелости нужно, чтобы решиться на это", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Эмму Уотсон лишили водительских прав из-за превышения скорости.