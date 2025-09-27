#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон призналась, почему завидует коллегам-мужчинам

Эмма Уотсон призналась, почему завидует коллегам-мужчинам, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 00:23 Фото: Instagram/emmawatson
Британская актриса Эмма Уотсон высказалась о стандартах красоты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артистка завидует коллеге-мужчине из-за свободы выбора в одежде.

"С публичностью и известностью, особенно если ты женщина, неразрывно связана гламуризация. Я так завидую своему коллеге-мужчине, который может надеть футболку и просто выйти в свет, не утруждая себя необходимостью быть достаточно приемлемым для камеры", – объяснила Уотсон.

По ее словам, она начала восхищаться актрисой Памелой Андерсон, которая отказалась от макияжа.

"Респект Памеле Андерсон, которая недавно это сделала, потому что я даже не могу вам передать, сколько смелости нужно, чтобы решиться на это", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Эмму Уотсон лишили водительских прав из-за превышения скорости.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Серьезная проблема для общества": эксперты выявили резкий спад интереса к чтению
20:40, 27 сентября 2025
"Серьезная проблема для общества": эксперты выявили резкий спад интереса к чтению
Президент Ирана назвал неприемлемым условия США для отсрочки санкций
20:15, 27 сентября 2025
Президент Ирана назвал неприемлемым условия США для отсрочки санкций
Битва за деньги: инсайдеры предрекают в семье Брюса Уиллиса борьбу за наследство
18:55, 27 сентября 2025
Битва за деньги: инсайдеры предрекают в семье Брюса Уиллиса борьбу за наследство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: