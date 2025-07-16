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Культура и шоу-бизнес

Звезду фильмов про Гарри Поттера лишили прав на полгода

Эмма Уотсон, водительские права, нарушение скорости, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 01:05 Фото: Facebook/Emma Watson
Британскую актрису Эмму Уотсон лишили водительских прав из-за превышения скорости. За последние два года это ее четвертое нарушение правил дорожного движения в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Одно из правонарушений актриса допустила в прошлом году, когда ехала 60 км/ч в зоне ограничения скорости 48 км/ч в Оксфорде, сообщает Daily Mail Online

"Нарушение было зафиксировано камерой контроля скорости на дороге с ограниченным доступом. Уотсон получила обвинение по почте и признала себя виновной. Помимо шестимесячного запрета на вождение актрису оштрафовали на 1044 фунтов", – сообщает издание.

В этот раз Эмма превысила скорость на 8 миль (или около 12 км) в час. До этого актриса неправильно припарковалась возле паба, заблокировав другим водителям выезд. Машину звезды пришлось эвакуировать, после чего Уотсон обязали выплатить 192 фунта стерлингов за нарушение.

В Британии действует накопительная система санкционных баллов – они прибавляются после каждого нарушения. У Уотсон их набралось достаточно, что и привело к автоматическому лишению прав на полгода.

Ранее сообщалось что, американская телекомпания HBO раскрыла имена еще семи актеров, которых утвердила на роли в сериале по вселенной "Гарри Поттера".

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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