#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
548.79
643.02
6.63
Культура и шоу-бизнес

"Симпсоны" возвращаются в кино

Новый мультфильм &quot;Симпсоны&quot; выйдет в 2027 году, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 08:38 Фото: 20th Century Studios
29 сентября 20th Century Studios, принадлежащая компании Disney, анонсировала мультфильм "Симпсоны в кино-2", сообщает Zakon.kz.

Герои культового сериала вернутся на большие экраны спустя много лет. Новый полнометражный фильм про семейку из Спрингфилда выйдет 23 июля 2027 года. Других подробностей пока нет.

"Гомер возвращается за добавкой", – говорится в постере.

Фото: Facebook/20thCenturyStudios

"Симпсоны" – самый долгоиграющий анимационный сериал на телевидении. С декабря 1989 года вышли 37 сезонов и более 790 эпизодов шоу.

В 2007 году свет увидел полнометражный мультфильм "Симпсоны в кино", который достиг огромного коммерческого успеха. При бюджете в 75 млн долларов он собрал в мировом прокате более 536 млн. Режиссером выступил давний соавтор "Симпсонов" Дэвид Сильверман.

По сюжету фильма городок Спрингфилд оказывается накрыт гигантским стеклянным куполом, после того как Гомер случайно загрязнил местное озеро. Разговоры о сиквеле велись много лет, но лишь теперь проект получил зеленый свет.

29 сентября вышел финальный трейлер мультфильма "Зверополис-2".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
TV+ начал показ новой криминальной драмы "Приговор" от создателя "Черного двора"
12:40, 25 октября 2024
TV+ начал показ новой криминальной драмы "Приговор" от создателя "Черного двора"
Казахской анимации 55 лет: трудности и успехи мультипликации в Казахстане
10:56, 06 декабря 2022
Казахской анимации 55 лет: трудности и успехи мультипликации в Казахстане
Главная красавица Семея отказалась от конкурса "Мисс Казахстан"
07:00, Сегодня
Главная красавица Семея отказалась от конкурса "Мисс Казахстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: