"Симпсоны" возвращаются в кино

29 сентября 20th Century Studios, принадлежащая компании Disney, анонсировала мультфильм "Симпсоны в кино-2", сообщает Zakon.kz.

Герои культового сериала вернутся на большие экраны спустя много лет. Новый полнометражный фильм про семейку из Спрингфилда выйдет 23 июля 2027 года. Других подробностей пока нет.

"Гомер возвращается за добавкой", – говорится в постере.

Фото: Facebook/20thCenturyStudios

"Симпсоны" – самый долгоиграющий анимационный сериал на телевидении. С декабря 1989 года вышли 37 сезонов и более 790 эпизодов шоу.

В 2007 году свет увидел полнометражный мультфильм "Симпсоны в кино", который достиг огромного коммерческого успеха. При бюджете в 75 млн долларов он собрал в мировом прокате более 536 млн. Режиссером выступил давний соавтор "Симпсонов" Дэвид Сильверман.

По сюжету фильма городок Спрингфилд оказывается накрыт гигантским стеклянным куполом, после того как Гомер случайно загрязнил местное озеро. Разговоры о сиквеле велись много лет, но лишь теперь проект получил зеленый свет.

29 сентября вышел финальный трейлер мультфильма "Зверополис-2".