Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер мультфильма "Зверополис-2"

Мультфильм &quot;Зверополис-2&quot; выйдет в ноябре, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 06:00 Фото: Facebook/DisneyAnimation
29 сентября студия Disney Animation выпустила заключительный трейлер популярного мультфильма, сообщает Zakon.kz.

Главные роли вновь озвучили Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман. В сиквеле прозвучит новая песня Шакиры "Zoo," записанная совместно с Эдом Шираном и продюсером Блейком Слаткином. Композиция выйдет отдельным синглом 10 октября, а премьера картины намечена на 26 ноября.

Фото: Facebook/DisneyAnimation

История продолжит линию начинающих полицейских Джуди Хопс и Ника Уайлда. Героям предстоит противостоять гремучей змее по имени Гэри Де’Змей, угрожающей спокойствию мегаполиса.

25 сентября на Netflix вышел сериал "Дом Гиннесса". Это биографическая драма об одной из самых влиятельных семей Ирландии, превратившей обычную пивоварню в самую знаменитую и популярную в мире.

Фото Алия Абди
Алия Абди
