Вышел трейлер мультфильма "Зверополис-2"

29 сентября студия Disney Animation выпустила заключительный трейлер популярного мультфильма, сообщает Zakon.kz.

Главные роли вновь озвучили Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман. В сиквеле прозвучит новая песня Шакиры "Zoo," записанная совместно с Эдом Шираном и продюсером Блейком Слаткином. Композиция выйдет отдельным синглом 10 октября, а премьера картины намечена на 26 ноября.

Фото: Facebook/DisneyAnimation

История продолжит линию начинающих полицейских Джуди Хопс и Ника Уайлда. Героям предстоит противостоять гремучей змее по имени Гэри Де’Змей, угрожающей спокойствию мегаполиса.

