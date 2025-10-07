#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Винтажное платье миллиардерши Лорен Санчес-Безос пришлось по вкусу гостям Недели моды в Париже

Лорен Санчес на Неделе моды в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 04:48 Фото: Instagram/laurensanchezbezos
55-летняя жена миллиардера Джеффа Безоса приятно удивила участников парижской Недели моды, сообщает Zakon.kz.

6 октября женщина посетила показ Chanel, где блистала в винтажном платье от этого бренда. Речь идет о черно-белом платье из коллекции Chanel 1995 года с халтером, глубоким декольте, цветком и длинной черной юбкой.

Фото: Instagram/laurensanchezbezos

Более интересным ее наряд делал корсет выполненный в технике переплетения. Длинные волосы Лорен распустила, а также сделала довольно нежный макияж.

Фото: Instagram/laurensanchezbezos

Днями ранее звездой Недели моды в Париже стала Памела Андерсон с новым цветом волос.

Фото Алия Абди
Алия Абди
