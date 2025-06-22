Свадьба века: появились подробности торжества Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции

Продолжают всплывать подробности грандиозной свадьбы 61-летнего миллиардера Джеффа Безоса и 55-летней Лорен Санчес, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на протесты венецианских активистов, подготовка к свадьбе идет полным ходом. Организатором мероприятия выступает закрытое лакшери-агентство из Лондона Lanza & Baucina. Они же женили Джорджа Клуни в 2014 году. На все расспросы агентство прикрывается конфиденциальностью клиентов, передает The New York Times.

"Вообще Безосу надо готовиться к непредвиденным расходам", – в один голос заявили эксперты по масштабным мероприятиям.

Выяснилось, что свадьбы в Венеции – это "логистический ночной кошмар". Тарелки, еда, все предметы – это доставляется на лодке. И не за стандартные три дня, а за все шесть.

Известно, что Безос арендовал одно из самых знаковых сооружений Венеции – бывшую братскую конгрегацию Scuola Grande della Misericordia. Здание эпохи Ренессанса станет центральной площадкой торжеств с 26 по 28 июня.

Мегаяхта Koru стоимостью 500 млн долларов уже пришвартована у острова Сан-Джорджо-Маджоре, который будет закрыт для посетителей на шесть дней. По информации издания, доступ на судно получат лишь избранные гости, которых доставят туда в частном порядке.

В свадебную логистику также будет вовлечена городская инфраструктура. Около 60 водных такси и часть венецианских гондол зарезервированы под нужды мероприятия.

За сладкий стол, тем временем, будет отвечать известная венецианская пекарня Rosa Salva Venetia: гостям предложат тирамису, слоеную выпечку с кремом и традиционные итальянские фрителли, которые обычно подают во время карнавала. Примечательно, что свадебный торт пара решила заказать в другом месте.

Один из друзей жениха – Дональд Трамп – на днях принял у себя в Овальном кабинете Белого дома итальянский футбольный клуб "Ювентус".