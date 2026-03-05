Анна Винтур пригласила Лорен Санчес-Безос стать ее помощницей
Жена миллиардера Лорен Санчес поделилась приглашением главного редактора журнала Vogue Анны Винтур стать сопредседателем Met Gala в этом году, сообщает Zakon.kz.
В эфире утреннего шоу "Today" Санчес призналась, что была польщена личным звонком Винтур.
"Анна позвонила и спросила, хочу ли я стать сопредседателем и спонсором. Я так обрадовалась", – поделилась жена Джеффа Безоса.
Тема этого года – "Мода как искусство". Выбор названия подчеркивает идею о том, что дизайнеров следует воспринимать как художников.
"Дизайнеры действительно художники. Взять хотя бы Эльзу Скиапарелли, которая дружила с Сальвадором Дали. Он писал на холсте, а для нее холстом была одежда", – продемонстрировала знания в области искусства Санчес, продолжая упоминать о неожиданности и большой чести быть помогать Анне Винтур.
В свою очередь, зрители шоу похвалили Санчес за подготовку к интервью прочтением Wikipedia.
Ежегодный бал Met Gala пройдет 4 мая 2026 года в Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке и традиционно откроет новую выставку Института костюма. Мероприятие считается одним из главных событий в мире моды и собирает знаменитостей, дизайнеров и крупнейших меценатов индустрии.
