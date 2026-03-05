#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Культура и шоу-бизнес

Анна Винтур пригласила Лорен Санчес-Безос стать ее помощницей

Met Gala - 2026, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 04:55 Фото: Instagram/metgalaofcial
Жена миллиардера Лорен Санчес поделилась приглашением главного редактора журнала Vogue Анны Винтур стать сопредседателем Met Gala в этом году, сообщает Zakon.kz.

В эфире утреннего шоу "Today" Санчес призналась, что была польщена личным звонком Винтур.

"Анна позвонила и спросила, хочу ли я стать сопредседателем и спонсором. Я так обрадовалась", – поделилась жена Джеффа Безоса.

Тема этого года – "Мода как искусство". Выбор названия подчеркивает идею о том, что дизайнеров следует воспринимать как художников.

"Дизайнеры действительно художники. Взять хотя бы Эльзу Скиапарелли, которая дружила с Сальвадором Дали. Он писал на холсте, а для нее холстом была одежда", – продемонстрировала знания в области искусства Санчес, продолжая упоминать о неожиданности и большой чести быть помогать Анне Винтур.

В свою очередь, зрители шоу похвалили Санчес за подготовку к интервью прочтением Wikipedia.

Ежегодный бал Met Gala пройдет 4 мая 2026 года в Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке и традиционно откроет новую выставку Института костюма. Мероприятие считается одним из главных событий в мире моды и собирает знаменитостей, дизайнеров и крупнейших меценатов индустрии.

В начале марта на Аллу Пугачёву обрушился шквал негатива после нового видео.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Свадьбы не будет: активисты против торжества Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции
08:30, 16 июня 2025
Свадьбы не будет: активисты против торжества Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции
"Невеста года" взяла двойную фамилию и стала Лорен Санчес-Безос
07:51, 28 июня 2025
"Невеста года" взяла двойную фамилию и стала Лорен Санчес-Безос
Свадьба века: появились подробности торжества Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции
08:52, 22 июня 2025
Свадьба века: появились подробности торжества Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина рассказала о своём самочувствии перед турниром в Индиан-Уэллсе
04:19, 06 марта 2026
Елена Рыбакина рассказала о своём самочувствии перед турниром в Индиан-Уэллсе
Том Аспиналл подписал контракт с британским промоутером
03:48, 06 марта 2026
Том Аспиналл подписал контракт с британским промоутером
Илья Малинин удостоился награды от МОК за поздравление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
03:25, 06 марта 2026
Илья Малинин удостоился награды от МОК за поздравление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
Казахстанский конькобежец Галиев провалился на чемпионате мира в Херенвене
02:54, 06 марта 2026
Казахстанский конькобежец Галиев провалился на чемпионате мира в Херенвене
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: