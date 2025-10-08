#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу, пожертвовавшую ей почку

Свадьба певицы Селены Гомес, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 18:29 Фото: instagram/selenagomez
Американская певица Селена Гомес не пригласила на свадьбу актрису Франсию Райсу, близкую подругу, которая в 2017 году стала донором ее почки, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, после того как у Гомес диагностировали волчанку и началась почечная недостаточность, Райса согласилась на пересадку. Однако со временем отношения между подругами осложнились, они то прекращали, то возобновляли общение.

На вопрос о том, как она восприняла отсутствие приглашения, Райса ответила:

"Я знаю, что она вышла замуж, и я рада за нее. Она жива, она стала миллиардером. Я благодарна, что смогла ей помочь".

Ранее Гомес заявила, что ее единственная знаменитая подруга Тейлор Свифт не упомянула Райсу, что также вызвало обсуждение в Сети.

Франсия прокомментировала ситуацию философски:

"Послушайте, врачи с самого начала предупреждали, что такое донорство. Если вы пожертвуете доллар церкви, вы потом не спрашиваете: "И куда вы потратили мой доллар?" Я благодарна, что я жива и спасла жизнь кому-то еще".

Ранее мы сообщали, что в конце сентября 2025 года Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко.

Асель Аукешева
