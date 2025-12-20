#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Селена Гомес раскрыла, откуда у нее "усы"

Селена Гомес, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 03:59 Фото: Instagram/selenagomez
Американская певица и актриса, Селена Гомес, рассмеялась в ответ на вопрос подписчика о том, как она "сбривает усы", сообщает Zakon.kz.

По данным People, 33‑летняя певица сообщила в Instagram, что это не растительность, а мелазма (доброкачественное нарушение пигментации кожи, которое проявляется в виде темно-коричневых пятен, возникающих из-за избыточной выработки и неравномерного распределения пигмента меланина), за которой она ухаживает и лечит.

Фото: Instagram/selenagomez

"Прекрасно понимаю, что вы удивлены, но это из‑за солнца", – пояснила Селена.

Также Селена выложила ролик, на котором продемонстрировала свой облик без макияжа.

В том самом видео исполнительница вспомнила вопрос подписчика, призвав использовать солнцезащитный крем – чтобы исключить пигментацию на коже.

Ранее дочь казахстанской звезды фильма "Рэкетир" Мурата Бисембина Сафия поделилась переживаниями и рассказала, как чувствует себя актер.

Аксинья Титова
