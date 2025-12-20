Селена Гомес раскрыла, откуда у нее "усы"
Фото: Instagram/selenagomez
Американская певица и актриса, Селена Гомес, рассмеялась в ответ на вопрос подписчика о том, как она "сбривает усы", сообщает Zakon.kz.
По данным People, 33‑летняя певица сообщила в Instagram, что это не растительность, а мелазма (доброкачественное нарушение пигментации кожи, которое проявляется в виде темно-коричневых пятен, возникающих из-за избыточной выработки и неравномерного распределения пигмента меланина), за которой она ухаживает и лечит.
Фото: Instagram/selenagomez
"Прекрасно понимаю, что вы удивлены, но это из‑за солнца", – пояснила Селена.
Также Селена выложила ролик, на котором продемонстрировала свой облик без макияжа.
В том самом видео исполнительница вспомнила вопрос подписчика, призвав использовать солнцезащитный крем – чтобы исключить пигментацию на коже.
