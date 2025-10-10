В Атырау состоялась презентация книги "Ұлт ұраны және Ұлы ақын" о Жумекене Нажимеденове

В Атырау проходит ряд культурных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения выдающегося поэта, государственного и общественного деятеля Жумекена Нажимеденова.

В рамках недели представители интеллигенции возложили цветы к памятнику поэта, а в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова состоялась республиканская научно-практическая конференция "Стихи Жумекена – голос века" и презентация книги поэта Алмаса Ахметбекулы "Национальный призыв и Великий поэт".

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В церемонии возложения цветов приняли участие представители интеллигенции, учёные, преподаватели и ученики школы №2 имени Ж. Нажимеденова. На конференции присутствовали известные поэты и писатели страны, ученые, изучающие творчество Жумекена Нажимеденова, а также общественные деятели. Пленарное заседание вел председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов.

На церемонии открытия конференции выступили заместитель акима Атырауской области Дарын Шамуратов и государственный и общественный деятель Сарсенбай Енсегенов, которые отметили значимость поэтического наследия Ж. Нажимеденова в развитии национальной духовности.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На мероприятии дочь поэта Карлыгаш Нажимеденова поделилась воспоминаниями о человеческих качествах и творчестве своего отца:

"Отец прекрасно знал казахскую и мировую литературу. Особенно мне нравятся его романы "Кішкентай", "Даңқ пен дақпырт", "Ақшағыл". Когда я читаю эти произведения, передо мной словно оживает образ отца. В них описаны трудные годы войны. Если бы по мотивам этих романов сняли сериал, это было бы замечательное произведение искусства", – рассказала Карлыгаш Нажимеденова.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Кроме того, в своих докладах литературный критик и публицист Амангельды Кеншиликулы, профессор и исследователь творчества Жумекена Кадир Жусип, поэт Светкали Нуржан и другие участники проанализировали художественные особенности поэзии Жумекена Нажимеденова и ее место в национальном духовном наследии.