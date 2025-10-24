"Мы их никогда не забудем": Токаев о государственных и общественных деятелях, оставивших след в истории РК

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 октября 2025 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, высказался о государственных и общественных деятелях, которые оставили след в истории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что выдающемуся мыслителю Абишу Кекилбаеву принадлежат слова: "Өткеннен тағылым, ертеңнен үміт іздегендер ғана ілгері баса алады" ("Только те, кто извлекают уроки из прошлого и смотрят с надеждой в будущее, смогут достичь успехов").

"Мы выражаем благодарность всем государственным и общественным деятелям, которые оставили неизгладимый, яркий след в истории нашей страны на всех ее этапах. Мы их никогда не забудем. В то же время мы уверенно смотрим в будущее и стремимся достичь высоких целей. За эти годы мы добились немалых достижений. Казахстан как суверенное государство получил признание мирового сообщества. Мы оформили границы, создали основы государственности и обеспечили безопасность страны. Укрепилось наше единство, благодаря сплоченности и согласию мы смогли достойно преодолеть все испытания. Сегодня весь мир, являясь свидетелем роста и процветания нашей страны, проявляет к нам свое уважение". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент, "очевидно, что не бывает работы, сделанной идеально, без погрешностей".

"Мы извлекаем уроки из прошлого, не оглядываемся на других, уверенно идем избранным путем. В последние годы в стране был предпринят ряд важных шагов, направленных на повышение благосостояние народа. С 2019 года проводятся масштабные реформы. Казахстан вступил на путь обновления. По результатам общенационального референдума в Конституцию были внесены изменения. Расширились полномочия Парламента, возросла ответственность правительства. Учрежден Конституционный суд. Институт Уполномоченного по правам человека получил конституционный статус. С июля этого года начала функционировать система кассационных судов. Это стало важным шагом на пути укрепления справедливости в обществе". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что День Республики "можно назвать священным днем, который открыл путь к самостоятельности нашего народа".