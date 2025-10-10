#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Билли Айлиш во время концерта едва не утащили фанаты

Билли Айлиш ударилась во время концерта из-за фаната, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 01:15 Фото: Instagram/billieeilish
Американская певица Билли Айлиш грубо дернул фанат, в результате чего она ударилась об ограждение на своем концерте в Майами, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC, после произошедшего девятикратная обладательница "Грэмми" сохранила самообладание и продолжила концерт. 

"После песни Guess Айлиш спрыгнула со сцены и давала пять фанатам в Kaseya Center, когда мужчина грубо дернул певицу в толпу и она, по-видимому, сильно ударилась об ограждение", – говорится в сообщении телеканала.

Выяснилось, что одна из фанаток противостояла агрессивному поклоннику, который тянул исполнительницу.

В полиции Майами заявили, что мужчину вывели с концертной площадки, но уголовные обвинения против фаната не рассматриваются.

Отметим, что это не первый инцидент для артистки. К примеру, в декабре 2024 года на концерте в США певице в лицо кинули браслет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
