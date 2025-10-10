Билли Айлиш во время концерта едва не утащили фанаты
Фото: Instagram/billieeilish
Американская певица Билли Айлиш грубо дернул фанат, в результате чего она ударилась об ограждение на своем концерте в Майами, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала NBC, после произошедшего девятикратная обладательница "Грэмми" сохранила самообладание и продолжила концерт.
"После песни Guess Айлиш спрыгнула со сцены и давала пять фанатам в Kaseya Center, когда мужчина грубо дернул певицу в толпу и она, по-видимому, сильно ударилась об ограждение", – говорится в сообщении телеканала.
Выяснилось, что одна из фанаток противостояла агрессивному поклоннику, который тянул исполнительницу.
В полиции Майами заявили, что мужчину вывели с концертной площадки, но уголовные обвинения против фаната не рассматриваются.
Отметим, что это не первый инцидент для артистки. К примеру, в декабре 2024 года на концерте в США певице в лицо кинули браслет.
