Билли Айлиш во время концерта едва не утащили фанаты

Американская певица Билли Айлиш грубо дернул фанат, в результате чего она ударилась об ограждение на своем концерте в Майами, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC, после произошедшего девятикратная обладательница "Грэмми" сохранила самообладание и продолжила концерт.

"После песни Guess Айлиш спрыгнула со сцены и давала пять фанатам в Kaseya Center, когда мужчина грубо дернул певицу в толпу и она, по-видимому, сильно ударилась об ограждение", – говорится в сообщении телеканала.

Выяснилось, что одна из фанаток противостояла агрессивному поклоннику, который тянул исполнительницу.

В полиции Майами заявили, что мужчину вывели с концертной площадки, но уголовные обвинения против фаната не рассматриваются.

TikTok user @/ms.gingerale was identified to be the red bandana who confronted the man who forcibly grabbed BILLIE EILISH at her Miami show last night.



FINNEAS thanked the user for defending BILLIE in new story. pic.twitter.com/FMvEEaWzSm — FLAMIN’ POP! (@FlaminPop) October 10, 2025

Отметим, что это не первый инцидент для артистки. К примеру, в декабре 2024 года на концерте в США певице в лицо кинули браслет.