Культура и шоу-бизнес

Дубайский шоколад для веганов готовит Билли Айлиш

Билли Айлиш готовит дубайский шоколад для веганов, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 08:35 Фото: Facebook/billieeilish
Билли Айлиш на своей странице в TikTok поделилась на днях рецептом дубайского шоколада для веганов, сообщает Zakon.kz.

От классического этот дубайский шоколад отличается немногим. Убежденная веганка Билли специально адаптировала ингредиенты для тех, кто воздерживается от употребления продуктов животного происхождения.

Шоколад, естественно без добавления молока, тесто катаифи, фисташковая паста, несколько нехитрых манипуляций и собственная дубайская роскошь появится у вас дома.

"Самое приятное, что за такое удовольствие не придется переплачивать", – отметили в комментариях к видео фанаты певицы.

По словам самой Билли, она придерживается веганства с 12 лет. Айлиш перешла на такой образ жизни после того, как узнала о последствиях деятельности мясной и молочной промышленности. Певица активно пропагандирует веганство и призывает поклонников рассматривать рацион на основе растительных продуктов.

"Летом 2022 года Айлиш вместе с матерью организовала мероприятие Overheated на лондонской O2 Arena, где на шесть дней из меню убрали все продукты животного происхождения", – рассказали в комментариях ее преданные поклонники.

На днях в США сгорел грузовик со стейками, а на вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
