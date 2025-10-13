#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Мартин ответил на споры о задержках выхода последней книги из серии "Песнь льда и пламени"

Джордж Мартин дал редкий комментарий о продолжении Игры престолов, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 21:40 Фото: wikipedia/Джордж Мартин
Писатель Джордж Р. Р. Мартин впервые за долгое время высказался о продолжении "Песни льда и пламени" – саги, легшей в основу сериала "Игра престолов", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Entertainment Weekly, на фанатском фестивале "Comic Con" в Нью-Йорке писатель пошутил о том, когда наконец выйдет новая книга саги – "Ветра зимы", которую автор создает с 2014 года.

"У меня всегда были проблемы с дедлайнами. И я не чувствую себя счастливым, нарушая контракты, пропуская сроки или что-то в этом роде", – сказал он.

По его словам, успех вымышленной вселенной "Игры престолов" привел к тому, что телеканалы и студии теперь скупают права на экранизацию всех его прошлых работ, даже тех, что он считал коммерчески неудачными. Новости об этих проектах, продолжил он, раздражают поклонников, и те продолжают спрашивать его о "Ветрах зимы".

"И я хочу ответить: "Ребята, я написал эту книгу в 1993 году. Она лежала в ящике стола, ее захотели купить, и поэтому я ее продал!" – делится Мартин.

Писатель уточнил, что действительно любит "Ветра зимы" и заинтересован в работе над ними, но отложил работу над книгой ради других проектов.

К 2025 году Джордж Мартин опубликовал пять книг фантастического цикла "Песнь льда и пламени". "Ветра зимы" должны стать шестой и предпоследней книгой серии.

Ранее сообщалось, что ученые возродили вымерший вид лютоволков из "Игры престолов".

Елена Беляева
Елена Беляева
