#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Культура и шоу-бизнес

Актриса и продюсер Дарига Бадыкова снова обратилась к казахстанцам

Фильм Ыстық Ұя , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 07:39 Фото: Instagram/dariga_badykova
17 октября на своей странице в Instagram казахстанская актриса и продюсер Дарига Бадыкова поделилась с поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что ее фильм "Ыстық ұя" стал кассовым хитом и собрал млрд тенге в прокате.

"Наш фильм собрал миллиард. Это не просто кино – это чувство, тоска, эмоции. Мы снимали его, чтобы затронуть сердца, чтобы они ожили… Он согрел многих, растопил холодные сердца. Это и есть главное достижение. Миссия выполнена", – написала актриса.

Картина, название которой переводится как "Теплое гнездо", продолжила успех дебютного продюсерского проекта Дариги Бадыковой "Таптым-ау сені", который также собрал млрд тенге в прокате.

"На фоне громкого личного скандала Дарига Бадыкова триумфально возвращается в кино", – отметили Instagram-пользователи.

Накануне стала известна дата выхода мультфильма "Зверополис 2".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Баян Алагузова вмешалась в скандал актрисы Дариги Бадыковой с экс-супругом
17:28, 07 октября 2025
Баян Алагузова вмешалась в скандал актрисы Дариги Бадыковой с экс-супругом
Актриса Даригa Бадыкова поделилась тайнами своей семейной жизни
07:10, 06 октября 2025
Актриса Даригa Бадыкова поделилась тайнами своей семейной жизни
Али Окапов обратился к сыну
12:05, 17 ноября 2023
Али Окапов обратился к сыну
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: