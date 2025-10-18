Актриса и продюсер Дарига Бадыкова снова обратилась к казахстанцам

Фото: Instagram/dariga_badykova

17 октября на своей странице в Instagram казахстанская актриса и продюсер Дарига Бадыкова поделилась с поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что ее фильм "Ыстық ұя" стал кассовым хитом и собрал млрд тенге в прокате. "Наш фильм собрал миллиард. Это не просто кино – это чувство, тоска, эмоции. Мы снимали его, чтобы затронуть сердца, чтобы они ожили… Он согрел многих, растопил холодные сердца. Это и есть главное достижение. Миссия выполнена", – написала актриса. Картина, название которой переводится как "Теплое гнездо", продолжила успех дебютного продюсерского проекта Дариги Бадыковой "Таптым-ау сені", который также собрал млрд тенге в прокате. "На фоне громкого личного скандала Дарига Бадыкова триумфально возвращается в кино", – отметили Instagram-пользователи. Накануне стала известна дата выхода мультфильма "Зверополис 2".

