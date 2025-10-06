#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Актриса Даригa Бадыкова поделилась тайнами своей семейной жизни

Дарига Бадыкова рассказала о разводе с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 07:10 Фото: Instagram/dariga_badykova
Известная актриса и продюсер, полюбившаяся зрителям в образе Айсары из сериала "Келінжан", Дарига Бадыкова рассказала о сложных годах семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

В последнее время актриса и ее бывший муж Дархан Мусаев обсуждаются в информационном поле из-за их прошлой семейной жизни и развода. Сначала бывший муж Дариги, в одной из отечественных программ, поведал свои причины развода.

Однако 4 октября актриса у себя в Instagram-сторис рассказала свою правду и открыто все изложила.

"Я притворялась счастливой. Я же человек общественный, поэтому многое не говорила открыто. Зря так делала... Думаю, все женщины так делают", – написала Бадыкова.

Фото: Instagram/dariga_badykova

Со слов актрисы, ложные истории и роль "жертвы", в которой себя выставляет экс-супруг, ее порядком утомили.

"Мы уже давно развелись. Ссорились, ругались, просто жили в одном доме. Я все расскажу полностью. Это коварство, как в кино. Даже если он меня ревнует, он не сможет отнять мое счастье и мое творчество! Мы не жили счастливо. У меня было много подавленных дней", – продолжила откровение актриса.

Знаменитость уверена, что со стороны их развод кажется тихим и мирным. На самом же дела причин для расторжения брака было много.

"Он с самого начала меня не выносил, унижал себя и меня!" – призналась любимица казахстанских зрителей.

Фото: Instagram/dariga_badykova

Пара прожила в браке 16 лет, а осенью 2024 года супруги подали заявление о расторжении брака и официально развелись. Со слов актрисы, напряжение в семье усилилось после выходов фильмов с ее участием в главных ролях.

Тем временем блогер Айжан Байзакова раскрыла пол третьего ребенка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
