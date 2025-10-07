#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова вмешалась в скандал актрисы Дариги Бадыковой с экс-супругом

продюсер Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 17:28 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова заступилась за актрису Даригу Бадыкову, личная жизнь которой стала достоянием общественности, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 51-летняя звезда мелодрамы "Станция любви" обратилась к тем, кто обсуждает скандал между Бадыковой и ее бывшим мужем Дарханом Мусаевым.

"Остановитесь, люди! Боже, что происходит?... Вся страна обсуждает чужое белье. Ни у кого нет права вмешиваться в личное пространство семьи", – написала в Stories Баян Алагузова.

Также без ее внимания не остался экс-супруг актрисы.

"Дархан, будьте мужчиной... Причем здесь народ, родственники и одноклассники?" – обратилась Алагузова к Мусаеву.

Такую реакцию Баян Алагузовой вызвало видеообращение экс-супруга Бадыковой, в котором мужчина пригласил актрису в прямой эфир к журналисту, чтобы народ, родственники, соседи, коллеги, одногруппники дали свою оценку их ситуации.

Отметим, что скандал между Даригой Бадыковой и Дарханом Мусаевым произошел после того, как экс-супруг в одной из отечественных программ поведал свои причины развода. Позднее актриса, полюбившаяся зрителям в образе Айсары из сериала "Келінжан", рассказала свою правду и открыто все изложила.

Бадыкова и Мусаев прожили в браке 16 лет, а осенью 2024 года супруги подали заявление о расторжении брака и официально развелись. Со слов актрисы, напряжение в семье усилилось после выходов фильмов с ее участием в главных ролях.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
