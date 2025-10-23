#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва перестала получать пенсию

Российская певица, артистка, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 06:59 Фото: Instagram/alla_orfey
Российская певица Алла Пугачёва уже более года не получает пенсию. После того как певица уехала из России в 2022 году, все выплаты ей приостановили, сообщает Zakon.kz.

Источники в консульстве сообщили KP.RU, что возобновлять денежные поступления артистка пока не торопится.

По данным ведомства, с 2023 года все пенсионеры, живущие за пределами России, обязаны ежегодно подтверждать факт своего пребывания в живых.

"Сейчас Алла Пугачёва не получает пенсию, поскольку с 2023 года пенсионерам, проживающим за границей, нужно раз в год подтверждать факт своей жизнеспособности", – сообщили представители ведомства.

Сделать это можно двумя способами: приехать в Россию и обратиться лично в Пенсионный фонд или записаться на прием к российскому консулу в стране проживания. Без этой процедуры начисления автоматически замораживаются.

В консульстве добавили, что пока Пугачёва не сделает одно из этих действий, пенсию она не получит.

Ранее о размере пенсии Примадонны поступала другая информация, якобы артистка до сих пор продолжает официально получать внушительную пенсию в России.

Аксинья Титова
