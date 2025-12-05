Максим Галкин высказался о жизни с Аллой Пугачёвой

Известный российский юморист Максим Галкин порадовал поклонников новой публикацией в Instagram. Под ней 49-летний пародист высказался о жизни с супругой – эстрадной певицей Аллой Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Снимки, сделанные на берегу моря, были опубликованы накануне, 4 декабря 2025 года. В качестве музыки, играющей на фоне, Максим выбрал песню Аллы Борисовны "Сирена".

"Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой и с песнями, особенно если это любимые песни", – написал юморист.

Подписчики буквально завалили семью Галкина и Пугачёвой теплыми пожеланиями, а также пришли в восторг от физической формы Максима:

"Люблю вас с Аллой".

"С ума сойти от такой красоты".

"Лучшие люди и лучшие песни".

"Ждем фото с любимой и детьми".

"Какой вы крутой! Мы любим вас с Аллой!"

"Красавчик! Алле Борисовне наилучшие пожелания!"

"Красавец Макс, а песня супер! Долгие лета вам с Аллой".

"Макс, какие чудесные кучеряшки! Суперские фоты на фоне моря!"

"Вы очень красивый мужчина, но голос Аллы – это нереально прекрасно".

"Шикарный Максим, шикарные песни в исполнении Аллочки и супер фото!"

"Вы выиграли эту жизнь, Максим! И жена шикарная, и песни у нее шикарные".

"Да что ж такое – почему он все краше и краше... Почему у меня наоборот?"

"Неповторимые кадры! Артистизм на высоте! Максим, вы удивительный человек! Обнимаю!"

"Лучше можно только жить у моря и путешествовать по всему миру с песнями Аллы Борисовны".

Некоторые фолловеры отметили, что Галкин на опубликованных фото похож на народного артиста РФ Валерия Леонтьева:

"Что-то издалека больше Леонтьев".

"Максик, ты тут на Валерия Леонтьева похож".

