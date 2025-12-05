#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин высказался о жизни с Аллой Пугачёвой

юморист Максим Галкин, эстрадная певица Алла Пугачёва
Известный российский юморист Максим Галкин порадовал поклонников новой публикацией в Instagram. Под ней 49-летний пародист высказался о жизни с супругой – эстрадной певицей Аллой Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Снимки, сделанные на берегу моря, были опубликованы накануне, 4 декабря 2025 года. В качестве музыки, играющей на фоне, Максим выбрал песню Аллы Борисовны "Сирена".

"Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой и с песнями, особенно если это любимые песни", – написал юморист.

Подписчики буквально завалили семью Галкина и Пугачёвой теплыми пожеланиями, а также пришли в восторг от физической формы Максима:

  • "Люблю вас с Аллой".
  • "С ума сойти от такой красоты".
  • "Лучшие люди и лучшие песни".
  • "Ждем фото с любимой и детьми".
  • "Какой вы крутой! Мы любим вас с Аллой!"
  • "Красавчик! Алле Борисовне наилучшие пожелания!"
  • "Красавец Макс, а песня супер! Долгие лета вам с Аллой".
  • "Макс, какие чудесные кучеряшки! Суперские фоты на фоне моря!"
  • "Вы очень красивый мужчина, но голос Аллы – это нереально прекрасно".
  • "Шикарный Максим, шикарные песни в исполнении Аллочки и супер фото!"
  • "Вы выиграли эту жизнь, Максим! И жена шикарная, и песни у нее шикарные".
  • "Да что ж такое – почему он все краше и краше... Почему у меня наоборот?"
  • "Неповторимые кадры! Артистизм на высоте! Максим, вы удивительный человек! Обнимаю!"
  • "Лучше можно только жить у моря и путешествовать по всему миру с песнями Аллы Борисовны".

Некоторые фолловеры отметили, что Галкин на опубликованных фото похож на народного артиста РФ Валерия Леонтьева:

  • "Что-то издалека больше Леонтьев".
  • "Максик, ты тут на Валерия Леонтьева похож".


Пугачёва и Галкин заинтриговали фанатов кадрами из загадочной страны

Ранее мы писали, что Максим Галкин "оживил" Мертвое море. Каким образом, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
