Максим Галкин высказался о жизни с Аллой Пугачёвой
Известный российский юморист Максим Галкин порадовал поклонников новой публикацией в Instagram. Под ней 49-летний пародист высказался о жизни с супругой – эстрадной певицей Аллой Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.
Снимки, сделанные на берегу моря, были опубликованы накануне, 4 декабря 2025 года. В качестве музыки, играющей на фоне, Максим выбрал песню Аллы Борисовны "Сирена".
"Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой и с песнями, особенно если это любимые песни", – написал юморист.
Подписчики буквально завалили семью Галкина и Пугачёвой теплыми пожеланиями, а также пришли в восторг от физической формы Максима:
- "Люблю вас с Аллой".
- "С ума сойти от такой красоты".
- "Лучшие люди и лучшие песни".
- "Ждем фото с любимой и детьми".
- "Какой вы крутой! Мы любим вас с Аллой!"
- "Красавчик! Алле Борисовне наилучшие пожелания!"
- "Красавец Макс, а песня супер! Долгие лета вам с Аллой".
- "Макс, какие чудесные кучеряшки! Суперские фоты на фоне моря!"
- "Вы очень красивый мужчина, но голос Аллы – это нереально прекрасно".
- "Шикарный Максим, шикарные песни в исполнении Аллочки и супер фото!"
- "Вы выиграли эту жизнь, Максим! И жена шикарная, и песни у нее шикарные".
- "Да что ж такое – почему он все краше и краше... Почему у меня наоборот?"
- "Неповторимые кадры! Артистизм на высоте! Максим, вы удивительный человек! Обнимаю!"
- "Лучше можно только жить у моря и путешествовать по всему миру с песнями Аллы Борисовны".
Некоторые фолловеры отметили, что Галкин на опубликованных фото похож на народного артиста РФ Валерия Леонтьева:
- "Что-то издалека больше Леонтьев".
- "Максик, ты тут на Валерия Леонтьева похож".
