Телеканалы Агентства "Хабар" будут транслировать Олимпийские игры в Париже
Париж стал городом-хозяином летней Олимпиады в третий раз за современную историю спортивных состязаний.
Фото: Агентство "Хабар"
"Казахстанские любители спорта смогут следить за выступлениями отечественных спортсменов на телеканалах "Хабар" и "El arna". Особенно важно, что мы покажем поединки наших спортсменов по боксу, дзюдо и другим видам борьбы, где мы ожидаем медали. Полное расписание и детали о каждом событии доступны на нашем сайте и в социальных сетях. Это поможет вам не пропустить ни одного важного момента!" Председатель Правления АО "Агентство "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев
Организаторы Олимпиады анонсируют уникальную церемонию открытия. Впервые спортсмены из стран-участниц пройдут не по стадиону, а проплывут на лодках по реке Сена.
Открытие Олимпийских игр можно будет увидеть в эфире телеканала "Хабар" и "Ел арна" в 22:30 по времени Астаны. Церемония открытия Олимпиады будет доступна онлайн в аккаунтах Агентства в Instagram и Tik Tok.
В состязаниях по 32 дисциплинам примут участие представители 206 стран, разыграв 329 комплектов медалей. 80 спортсменов из Казахстана поборются с лучшими мировыми атлетами в 25 видах спорта.
Впервые на Олимпийских играх пройдут соревнования по танцевальной дисциплине – брейкингу. Кроме того, в Париже также заявлены серфинг, скейтбординг и скалолазание, которые присутствуют в официальной программе с прошлых Игр в Токио-2020.
Телеканалы Агентства подготовили для вас полное расписание трансляций, чтобы вы могли заранее спланировать свои дни и не пропустить любимые виды спорта. С ним можно ознакомиться на сайте "Хабар" и страницах в соцсетях.
Показы на телеканалах "Хабар" и "Ел арна" включают такие виды спорта, как бокс, борьба, дзюдо и т.д., которые привлекут наибольшее внимание наших зрителей.
Фото: Агентство "Хабар"
Помимо самих соревнований, пул корреспондентов в Париже, командированный туда Агентством, осветит закулисье Олимпиады, подкрепив интересными фактами и примечательными историями. В то время как спортивные показы проходят на телеканалах "Хабар" и "Ел арна", телеканал 24KZ трансформирует тему "Париж 2024" в информационную повестку с регулярными новостными включениями.
Фото: Агентство "Хабар"
Зацепить внимание зрителя и подогреть интерес к ходу соревнований Агентство "Хабар" собирается, сплотив лучших спортивных комментаторов и экспертов, которые во время трансляций будут делиться с телезрителями своими знаниями и эмоциями. Знатоки спорта, профессиональные спортивные журналисты помогут лучше понять происходящее на экране, расскажут о биографиях спортсменов и акцентируют на интересных фактах из мира спорта.
Олимпийские игры – это праздник спорта и единства. Подключайтесь к трансляциям и поддерживайте любимых спортсменов!
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