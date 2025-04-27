Агентство "Хабар" и ТОО "Астана Тазалық" приняли участие в акции "Таза Қазақстан"

В Астане прошла экологическая акция, организованная Агентством "Хабар" совместно с ТОО "Астана Тазалық". Мероприятие стало частью республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" и приурочено к Году рабочих профессий, а также к 30-летию Агентства "Хабар", сообщает Zakon.kz.

Ключевым моментом события стало подписание Меморандума о сотрудничестве между двумя организациями – важного шага к формированию экологической культуры, повышению социальной ответственности и продвижению ценностей бережного отношения к природе.

"Инициированная главой государства акция "Таза Қазақстан" – не просто экологическая кампания, а всенародное движение, пробуждающее сознание и объединяющее людей. Защита природы – сегодня это не выбор, а гражданский долг. Агентство "Хабар" вносит реальный вклад в озеленение столицы. Мы сажаем не просто деревья – мы укореняем надежду на будущее. Начать 30-летие Агентства с такого дела – это подтверждение нашей приверженности служению стране и народу", – отметил председатель Агентства "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев.

Фото: агентство "Хабар"

В рамках акции по всей стране уже высадили свыше 4,5 миллиона сеянцев, а также собрали более 1,5 миллиона тонн мусора. Общее число участников мероприятия превысило четыре миллиона человек.

Фото: агентство "Хабар"

Подписанный меморандум также направлен на повышение престижа рабочих профессий, в частности – сотрудников коммунальных и экологических служб. Эти специалисты ежедневно обеспечивают чистоту и комфорт в городах, зачастую оставаясь вне внимания общественности.

Фото: агентство "Хабар"

Одним из лидеров отрасли является компания "Астана Тазалық", в штате которой более 2000 работников. Предприятие располагает свыше 500 единицами спецтехники, ежедневно обслуживающей город.

"В этом году в рамках акции "Таза Қазақстан" в Астане будет высажено более миллиона зеленых насаждений. Мы не просто озеленяем столицу – мы формируем экологическую культуру, воспитываем у подрастающего поколения уважение к природе. Жить в гармонии с окружающей средой – насущная необходимость современности", – отметил генеральный директор ТОО "Астана Тазалық" Замир Сагинов.

Во время субботника участники высадили 100 деревьев – 50 лип и 50 рябин – и провели уборку в одном из столичных парков. Завершилось мероприятие экологическим флешмобом и викториной, где участники смогли проверить свои знания и получить памятные призы.

Фото: агентство "Хабар"

Акция стала значимым шагом к построению более чистого и экологически ответственного Казахстана.

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