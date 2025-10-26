Аккаунт Ольги Бузовой в социальной сети вновь взломали
Фото: Telegram/Ольга Бузова
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что ее аккаунт вновь взломали в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Об этом она написала в Telegram.
"Меня опять взломали", – заявила артистка.
На данный момент в Instagram Бузовой публикуются розыгрыши и раздачи мошеннического содержания. Артистка уверила, что этого не делает. Она призвала поклонников не переводить деньги злоумышленникам и не переходить по ссылкам в шапке профиля.
Бузова призналась, что расплакалась из-за взлома. Ее поддержали поклонники и мать.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript