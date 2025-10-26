#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Аккаунт Ольги Бузовой в социальной сети вновь взломали

Ольгу Бузову вновь взломали, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 20:07 Фото: Telegram/Ольга Бузова
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что ее аккаунт вновь взломали в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в Telegram.

"Меня опять взломали", – заявила артистка.

На данный момент в Instagram Бузовой публикуются розыгрыши и раздачи мошеннического содержания. Артистка уверила, что этого не делает. Она призвала поклонников не переводить деньги злоумышленникам и не переходить по ссылкам в шапке профиля.

Бузова призналась, что расплакалась из-за взлома. Ее поддержали поклонники и мать.

