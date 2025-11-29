Бузова сыграла в фильме хозяйку завода по производству пельменей

Ольга Бузова предстала в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма "Равиоли Оли", сообщает Zakon.kz.

По сюжету телеведущая мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной – красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру, но возлюбленный предлагает ей рискнуть и вложиться в завод по производству пельменей в Нижних Теплышках.

Ольга, которая в фильме играет саму себя, соглашается. Вот только мужчина исчезает с ее деньгами. Бузова отправляется в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

Картина стала первой в фильмографии телеведущей. В фильме также сыграли Владимир Яглыч, Марина Федункив, Эвелина Бледанс и другие.

15 ноября звезды Голливуда встретились в Ватикане с Папой Римским.