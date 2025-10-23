"Бесплодна, поэтому усыновила ребенка": Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам

Сегодня, 23 октября, новый пост в Instagram Ольги Бузовой шокировал ее подписчиков, да и саму телеведущую, сообщает Zakon.kz.

В публикации Ольга якобы призналась, что бесплодна и поэтому усыновила ребенка.

"Мое бесплодие стало камнем преткновения. Каждое разочарование, каждый отказ, каждый взгляд, полный жалости – они разрушали мою душу. Это было невыносимо. Я чувствовала себя неполноценной, ненужной. Как будто меня судили за что-то, что я не могла изменить. Мужчины, с которыми я пыталась строить отношения, не хотели меня, потому что я не могла подарить им детей. Я не могла стать той женщиной, какой они меня ожидали. И это было больно. Я приняла решение. Я усыновлю ребенка. Это было не просто. Это был долгий и сложный процесс. Но я не боялась. Я знала, что хочу подарить кому-то счастье, заботу, дом. Я знала, что мне будет не легко, но, несмотря на это, я шагала вперед. Меня всегда поддерживала моя родная Оксана Самойлова. И вот, наконец, он оказался в моем доме. Мой маленький Коленька..." – говорится в подписи к видео.

Однако писала это не Ольга Бузова, а киберпреступники, укравшие ее аккаунт. Об этом певица предупреждала ранее. Но, судя по числу лайков к этому фейковому посту, не все подписчики Ольги в курсе ситуации.

На опубликованном видео – сын блогера Марии Погребняк, Бузова его крестная мама.

Этот пост довел Бузову до истерики. Она вышла в эфир в Telegram, где, рыдая, опровергла публикацию в Instagram, заявив, что уже "за гранью".

В последнее время страницы в Instagram украли не только у Бузовой. Под удар попали Лолита Милявская, Ида Галич и Оксана Самойлова, Ксения Бородина.