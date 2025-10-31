Татьяна Буланова трогательно обратилась к молодому мужу – есть повод

Российская певица Татьяна Буланова трогательно обратилась к мужу – бизнесмену Валерию Рудневу, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 31 октября 2025 года, в Instagram она опубликовала совместное фото, под которым призналась молодому мужу в любви.

"6 лет... Кажется, будто это было вчера. Время пролетело незаметно, но каждая минута, проведенная рядом с тобой, наполнена счастьем. Спасибо тебе за эти невероятные годы, за твою любовь и за то, что ты просто есть в моей жизни. Люблю тебя бесконечно!" – написала Буланова.

Это послание растрогало поклонников артистки:

Булочка и Пирожок. Милашки. С шестилетием вас, Танечка и Валера! Счастья и любви нескончаемой!

Какая красивая пара. Нежности и любви

Долгих лет совместной жизни! Любви! Добра! А самое главное – взаимопонимания! Доверия! Мир Вашему дому.

Как мило!

Главное – найти своего человека. Смотрела программу Малахова, какой заботливый, любящий мужчина, любви вам большой и светлой.

Вот что значит, когда настоящий мужчина рядом!

О том, что певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет, стало известно 2 июня 2023 года. Пара познакомилась в 2019 году.

Это третий брак 56-летней певицы. Первым супругом Булановой был музыкант Николай Тагрин. Второй раз она вышла замуж за футболиста Владислава Радимова.