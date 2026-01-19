37-летний муж 56-летней Татьяны Булановой влез в миллионные долги

Задолженность супруга певицы Татьяны Булановой, предпринимателя Валерия Руднева, выросла почти до 13 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Как выяснило издание "Газета.Ru", изучив банк исполнительных производств, в настоящее время с бизнесмена пытаются взыскать 12 млн 991 тыс. рублей.

Основная часть суммы приходится на кредитные обязательства, не связанные с ипотекой, – более 11,3 млн рублей. Остальные долги касаются штрафов, исполнительских сборов и других имущественных взысканий в пользу физических и юридических лиц.

Финансовые проблемы затронули и бизнес Руднева – компанию "ББ-ГАЛЕРЕЯ". Предприятие находится в стадии исключения из ЕГРЮЛ. При этом, по данным сервиса "Прозрачный бизнес", за фирмой числятся неоплаченные штрафы на сумму около 1 млн рублей. Еще 112 тыс. рублей с компании пытаются взыскать судебные приставы. Остальные исполнительные производства прекращены.

Ранее Татьяна Буланова уже комментировала сообщения о многомиллионных долгах мужа. Певица отмечала, что осведомлена о его финансовой ситуации и подчеркивала, что речь идет не о личных долгах, а о поручительствах. По ее словам, банковские счета супруга не заблокированы.

