Сначала банан, теперь унитаз: работу художника-самоучки хотят продать за 10 млн долларов

Художник-самоучка, известный своими сатирическими и провокационными работами, решил продать золотой унитаз весом более 100 кг. Инсталляция итальянца Маурицио Каттелана будет выставлена на торгах аукционного дома Sotheby’s 18 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным The Wall Street Journal, изделие полностью функционирует. Оно выполнено из золота и весит 101,2 кг. Стартовая цена лота составит 10 млн долларов.

По словам эксперта Sotheby’s Дэвида Гальперина, потенциальные покупатели смогут осмотреть арт-объект лично, однако "сидеть на произведениях искусства" не рекомендуется.

Ранее работу Маурицио Каттелана в виде банана, приклеенного скотчем к стене, продали за 6 млн долларов.