Культура и шоу-бизнес

Сначала банан, теперь унитаз: работу художника-самоучки хотят продать за 10 млн долларов

золотой унитаз решил продать художник-самоучка, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 20:16 Фото: wikipedia/работа Маурицио Каттелана
Художник-самоучка, известный своими сатирическими и провокационными работами, решил продать золотой унитаз весом более 100 кг. Инсталляция итальянца Маурицио Каттелана будет выставлена на торгах аукционного дома Sotheby’s 18 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным The Wall Street Journal, изделие полностью функционирует. Оно выполнено из золота и весит 101,2 кг. Стартовая цена лота составит 10 млн долларов.

По словам эксперта Sotheby’s Дэвида Гальперина, потенциальные покупатели смогут осмотреть арт-объект лично, однако "сидеть на произведениях искусства" не рекомендуется.

Ранее работу Маурицио Каттелана в виде банана, приклеенного скотчем к стене, продали за 6 млн долларов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6 млн долларов
08:22, 22 ноября 2024
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6 млн долларов
Ferrari Шумахера продали за рекордные 14,8 млн долларов
07:26, 10 ноября 2022
Ferrari Шумахера продали за рекордные 14,8 млн долларов
В "Реал Мадрид" оценили талант казахстанского художника-самоучки
02:27, 17 октября 2023
В "Реал Мадрид" оценили талант казахстанского художника-самоучки
