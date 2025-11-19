Золотой унитаз "Америка" продали за 12 млн долларов

18 ноября аукционный дом Sotheby's продал с молотка золотой унитаз "Америка", сообщает Zakon.kz.

По данным аукционного дома, унитаз полностью работоспособен. Его вес составляет более чем 100 кг. Работа выполнена именитым итальянским художником Маурицио Каттелана из 18-каратного золота.

Окончательная оценка и начальная ставка были определены по цене золота. Участники аукциона стартовали с суммы в 10 млн долларов. По данным аукционного дома на их странице в Х, лот ушел за 12,1 млн долларов.

Фото: Х/Sothebys

