Золотой унитаз "Америка" продали за 12 млн долларов
18 ноября аукционный дом Sotheby's продал с молотка золотой унитаз "Америка", сообщает Zakon.kz.
По данным аукционного дома, унитаз полностью работоспособен. Его вес составляет более чем 100 кг. Работа выполнена именитым итальянским художником Маурицио Каттелана из 18-каратного золота.
Окончательная оценка и начальная ставка были определены по цене золота. Участники аукциона стартовали с суммы в 10 млн долларов. По данным аукционного дома на их странице в Х, лот ушел за 12,1 млн долларов.
