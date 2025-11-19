#АЭС в Казахстане
Мир

Золотой унитаз "Америка" продали за 12 млн долларов

Золотой унитаз Америка, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 08:25 Фото: Х/Sothebys
18 ноября аукционный дом Sotheby's продал с молотка золотой унитаз "Америка", сообщает Zakon.kz.

По данным аукционного дома, унитаз полностью работоспособен. Его вес составляет более чем 100 кг. Работа выполнена именитым итальянским художником Маурицио Каттелана из 18-каратного золота.

Окончательная оценка и начальная ставка были определены по цене золота. Участники аукциона стартовали с суммы в 10 млн долларов. По данным аукционного дома на их странице в Х, лот ушел за 12,1 млн долларов.

Аукционы Sotheby's, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 08:25

Фото: Х/Sothebys

Аукционный дом Felzmann в немецком Нойсе решил продать 632 документа и предметы, которые принадлежали жертвам Холокоста.

Фото Алия Абди
Алия Абди
