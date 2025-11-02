#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова показала, как проходит ее путешествие мечты

Жулдыз Абукаримова показала, как проводит время по пути в Японию, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 23:32 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская телеведущая, актриса Жулдыз Абдукаримова показала, как проводит время по пути в Японию, куда ей недавно дали долгожданную визу, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram.

"Я в сердце Малайзии – Куала-Лумпуре. На пути в Токио сделали пересадку. До следующего рейса – шесть часов. Не стала сидеть в аэропорту и решила увидеть эту красоту. Это удивительный город, где сочетаются современные здания и восточная культура. Petronas Twin Towers – главный символ Куала-Лумпура, своей высотой в 452 м словно подпирает небо. Остальное смотрите в сторис!" – говорится в сообщении.

Подписчики пожелали многодетной маме удачи:

– Пусть все ваши планы осуществятся, и вы благополучно вернетесь на родину, к своей семье. Какое прекрасное, удивительное место! Пусть всем нашим казахам посчастливится увидеть мир и побывать в разных странах!

– Удачи, пусть будет так, как ты желаешь.

– Успехов Жулдыз в твоих делах. Мы с тобой.

– Фигура просто огонь!

Ранее Абдукаримова рассказала, что получила визу в Японию. По словам артистки, посмотреть эту страну восходящего солнца было для нее мечтой. Но также уточнила, что данные выезд связан с ее профессиональной деятельностью.

