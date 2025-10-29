"Это была моя мечта": Жулдыз Абдукаримова поделилась радостной новостью
Этой радостной новостью 37-летняя супруга любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса поделилась в Instagram.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
"Знаете, почему этот день такой удивительный? Я получила визу, которая откроет мне двери в страну, о которой я давно думала... Да, друзья, вы угадали! Я получила визу в Японию! Можете поздравить... Посетить Японию весной – это была моя мечта. Но ничего страшного. И весной я сдам на визу и исполню свою мечту, чтобы увидеть мою любимую сакуру", – рассказала Абдукаримова в Stories 29 октября 2025 года.
Также она отметила, что у нее есть виза в США на 10 лет.
"Но кто меня туда повезет? Это не ближний свет, (необходимо пересечь. – Прим. ред.) океан, как я буду ходить одна на другом континенте?", – написала актриса.
Жулдыз (в шутку или нет) добавила, что будет рада, если найдется тот, кто намерен отвезти ее в США.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Вместе с тем Абдукаримова рассказала, какие страны планирует посетить в будущем. В этот список вошли Англия, Германия, Кипр, Португалия, Венгрия, Китай и Сирия.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Актриса отметила, что о Сирии она хочет написать книгу.
"Потому что там происходит множество ситуаций, которые не могут уместиться в сознании человека. К примеру, "Бача-бази", "неке 9-летних девочек", – объяснила она.
