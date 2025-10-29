#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Это была моя мечта": Жулдыз Абдукаримова поделилась радостной новостью

актриса театра и кино, телеведущая Жулдыз Абдукаримова, певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 15:58 Фото: Instagram/kair_n
Известная телеведущая, актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова получила визу в Японию, сообщает Zakon.kz.

Этой радостной новостью 37-летняя супруга любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса поделилась в Instagram.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Знаете, почему этот день такой удивительный? Я получила визу, которая откроет мне двери в страну, о которой я давно думала... Да, друзья, вы угадали! Я получила визу в Японию! Можете поздравить... Посетить Японию весной – это была моя мечта. Но ничего страшного. И весной я сдам на визу и исполню свою мечту, чтобы увидеть мою любимую сакуру", – рассказала Абдукаримова в Stories 29 октября 2025 года.

Многодетная актриса уточнила, что поездка в страну восходящего солнца связана с ее профессиональной деятельностью.

Также она отметила, что у нее есть виза в США на 10 лет.

"Но кто меня туда повезет? Это не ближний свет, (необходимо пересечь. – Прим. ред.) океан, как я буду ходить одна на другом континенте?", – написала актриса.

Жулдыз (в шутку или нет) добавила, что будет рада, если найдется тот, кто намерен отвезти ее в США.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Вместе с тем Абдукаримова рассказала, какие страны планирует посетить в будущем. В этот список вошли Англия, Германия, Кипр, Португалия, Венгрия, Китай и Сирия.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса отметила, что о Сирии она хочет написать книгу.

"Потому что там происходит множество ситуаций, которые не могут уместиться в сознании человека. К примеру, "Бача-бази", "неке 9-летних девочек", – объяснила она.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 15:58
Дети Кайрата Нуртаса на каникулах растрогали Казнет

Ранее Кайрат Нуртас показал, как готовится к долгожданному концерту на Центральном стадионе Алматы.

