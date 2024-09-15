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Жулдыз Абдукаримова показала свою красивую маму

Жулдыз Абдукаримова показала свою красивую маму , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 01:10 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая, супруга певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова показала свою красивую маму, сообщает Zakon.kz.

Фотографию с мамой она 15 сентября опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Жулдыз Абдукаримова в красивом платье держит за руки свою маму, которая была одета во все белое.

"Мама, пока ты есть, я ребенок", – написала жена Кайрата Нуртаса.
Жулдыз Абдукаримова с мамой, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 01:10

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Ранее сообщалось, что Жулдыз Абдукаримова заинтриговала подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию с мужчиной с прикрытым лицом. 

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