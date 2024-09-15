Известная казахстанская актриса и телеведущая, супруга певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова показала свою красивую маму, сообщает Zakon.kz.

Фотографию с мамой она 15 сентября опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Жулдыз Абдукаримова в красивом платье держит за руки свою маму, которая была одета во все белое.

"Мама, пока ты есть, я ребенок", – написала жена Кайрата Нуртаса.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Ранее сообщалось, что Жулдыз Абдукаримова заинтриговала подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию с мужчиной с прикрытым лицом.