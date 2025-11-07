Фильм "Один дома" отмечает 35-летие

35 лет исполняется в 2025 году культовой рождественской комедии, сообщает Zakon.kz.

По этому случаю 45-летний актер Маколей Калкин перевоплотился во взрослого Кевина Маккаллистера для рекламы компании, предоставляющей услуги по уходу на дому для пожилых людей. В ностальгическом ролике герой Калкина больше озабочен защитой своей мамы от любых потенциальных опасностей в их доме.

У него даже имеется подробная карта с надписью "План безопасности для мамы" с разными напоминаниями.

"Я просто волнуюсь, что мама одна, понимаешь? А вдруг она упадет или ее занесет снегом?" – говорит в ролике кому-то по телефону Кевин Маккаллистер, разматывая пузырчатую пленку.

Далее в ролике появляется внучка старика Марли, которого Кевин когда-то очень боялся. Следуя по стопам деда, она расчищает тротуар от снега, но откладывает лопату в сторону, чтобы посоветовать Кевину поговорить с мамой о помощи и о том, что его беспокоит.

"Один дома" появился на экранах в 1990 году. На тот момент Калкину было 10 лет. В эпизоде фильма даже засветился Дональд Трамп. Рождественская комедия о злоключениях маленького мальчика оказалась настолько популярной, что вскоре вышло продолжение. Действие сиквела происходит в Нью-Йорке. Дальнейшие фильмы франшизы, уже без участия Калкина, успеха у зрителей не имели.

