#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.79
606.34
6.51
Культура и шоу-бизнес

Фильм "Один дома" отмечает 35-летие

Фильм Один дома, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 08:25 Фото: Instagram/culkamania
35 лет исполняется в 2025 году культовой рождественской комедии, сообщает Zakon.kz.

По этому случаю 45-летний актер Маколей Калкин перевоплотился во взрослого Кевина Маккаллистера для рекламы компании, предоставляющей услуги по уходу на дому для пожилых людей. В ностальгическом ролике герой Калкина больше озабочен защитой своей мамы от любых потенциальных опасностей в их доме.

У него даже имеется подробная карта с надписью "План безопасности для мамы" с разными напоминаниями.

"Я просто волнуюсь, что мама одна, понимаешь? А вдруг она упадет или ее занесет снегом?" – говорит в ролике кому-то по телефону Кевин Маккаллистер, разматывая пузырчатую пленку.

Далее в ролике появляется внучка старика Марли, которого Кевин когда-то очень боялся. Следуя по стопам деда, она расчищает тротуар от снега, но откладывает лопату в сторону, чтобы посоветовать Кевину поговорить с мамой о помощи и о том, что его беспокоит.

"Один дома" появился на экранах в 1990 году. На тот момент Калкину было 10 лет. В эпизоде фильма даже засветился Дональд Трамп. Рождественская комедия о злоключениях маленького мальчика оказалась настолько популярной, что вскоре вышло продолжение. Действие сиквела происходит в Нью-Йорке. Дальнейшие фильмы франшизы, уже без участия Калкина, успеха у зрителей не имели.

В этом году в США впервые проведут премию TikTok. Шоу под названием New Era, New Icons станет полноценной церемонией для известных контент-мейкеров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Ассоциация корейцев в Шымкенте отмечает 35-летие
09:59, 10 октября 2024
Ассоциация корейцев в Шымкенте отмечает 35-летие
15-летие отмечает Дом дружбы в Павлодарской области
15:12, 22 февраля 2023
15-летие отмечает Дом дружбы в Павлодарской области
Санта-Клаус из фильма "Один дома" перенес операцию на ротовой полости
19:40, 09 декабря 2023
Санта-Клаус из фильма "Один дома" перенес операцию на ротовой полости
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: