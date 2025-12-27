Игрушка-питомец Тамагочи празднует свое 30-летие

В 2026 году исполняется 30 лет культовой игрушке Tamagotchi, сообщает Zakon.kz.

За три десятилетия она прошла путь от простого пиксельного питомца в пластиковом брелоке до сложных цифровых устройств с цветным экраном, множеством функций и международным сообществом фанатов. В этой связи японский бренд BE@RBRICK представил юбилейную коллаборацию.

Фото: tamagotchi-official

Эксклюзивный релиз стал частью выставки Big Tamagotchi Exhibition, которая проходит в Токио. В юбилейную коллекцию вошли сами устройства Tamagotchi в оригинальном кейсе в форме фирменного медведя BE@RBRICK, а также коллекционные фигурки BE@RBRICK 400%, оформленные в стилистике легендарного виртуального питомца.

"Юбилейная коллаборация стала ностальгическим подарком для поклонников Tamagotchi, который за 30 лет превратился из детской игрушки в культовый символ поп-культуры", – отмечают коллекционеры.

Фото: tamagotchi-official

