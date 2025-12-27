#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.6
594.27
6.48
Технологии

Игрушка-питомец Тамагочи празднует свое 30-летие

BEARBRICK представил коллаборацию с Tamagotchi, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 08:25 Фото: tamagotchi-official
В 2026 году исполняется 30 лет культовой игрушке Tamagotchi, сообщает Zakon.kz.

За три десятилетия она прошла путь от простого пиксельного питомца в пластиковом брелоке до сложных цифровых устройств с цветным экраном, множеством функций и международным сообществом фанатов. В этой связи японский бренд BE@RBRICK представил юбилейную коллаборацию.

Фото: tamagotchi-official

Эксклюзивный релиз стал частью выставки Big Tamagotchi Exhibition, которая проходит в Токио. В юбилейную коллекцию вошли сами устройства Tamagotchi в оригинальном кейсе в форме фирменного медведя BE@RBRICK, а также коллекционные фигурки BE@RBRICK 400%, оформленные в стилистике легендарного виртуального питомца.

"Юбилейная коллаборация стала ностальгическим подарком для поклонников Tamagotchi, который за 30 лет превратился из детской игрушки в культовый символ поп-культуры", – отмечают коллекционеры.

Фото: tamagotchi-official

1 декабря бренд Chanel объявил возлюбленного Рианны своим новым амбассадором.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Фильм "Один дома" отмечает 35-летие
08:25, 07 ноября 2025
Фильм "Один дома" отмечает 35-летие
Казахстанский тенге празднует свой 30-й день рождения
06:03, 15 ноября 2023
Казахстанский тенге празднует свой 30-й день рождения
Первый на Земле космодром "Байконур" празднует свое 70-летие
08:10, 02 июня 2025
Первый на Земле космодром "Байконур" празднует свое 70-летие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: