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Ассоциация корейцев в Шымкенте отмечает 35-летие

35 лет исполняется со дня создания ассоциации корейцев в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 09:59 Фото предоставлено Ассоциацией корейцев в Шымкенте
35 лет исполняется со дня создания ассоциации корейцев в Шымкенте. К юбилейной дате издали книгу, где представили истории уникальных людей, причастных к развитию корейского движения в регионе. А на саму праздничную дату запланировано грандиозное мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает председатель ассоциации корейцев Шымкента, Юрий Пан, в 1937 году, после вынесения постановления "О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края", корейскую диаспору переселили в тогда еще Южно-Казахстанскую область, а также районы Аральского моря, Балхаша и Узбекскую ССР.

Корейский народ оказался в сложном положении. Новая и неизвестная земля, отличающийся климат, отсутствие элементарных бытовых условий для жизни. Но, говорит Юрий Пан, к счастью предков, казахский народ оказался гостеприимным. Казахи разделили с корейцами кров, еду и лекарства.

"Корейцы сразу же проявили свою благодарность казахской земле и народу, показывая свое трудолюбие и искреннюю любовь к новой Родине. С первых дней стали заниматься сельским хозяйством, животноводством, работали на производстве. Многие труженики достигли высоких результатов и были отмечены государственными наградами. Только в южном Казахстане было 4 Героя Социалистического труда СССР. В1989 году по инициативе активных корейцев Чимкента (прежнее название города) был создан корейский культурный центр. С момента его основания и до настоящего времени организацией руководили по-настоящему идейные люди, активно продвигавшие важные инициативы для полноценной интеграции корейцев в казахстанское общество.Создание корейского культурного центра позволило сохранить национальные традиции, культуру и обычаи корейского этноса", — говорит председатель ассоциации корейцев Шымкента Юрий Пан.
Ассоциация корейцев в Шымкенте отмечает 35-летие, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 09:59

Фото предоставлено Ассоциацией корейцев в Шымкенте

Накануне 35-летнего юбилея, в преддверии масштабного празднования, ассоциация корейцев издала первую книгу "Корейцы Шымкента и Туркестанской области в прошлом и настоящем". Издание уникально тем, что в нем отражены эксклюзивные архивные документы прошлого, касающиеся переселения корейцев на юг Казахстана. Показаны реальные истории удивительных людей, отражены имена тех, кто имел и имеет отношение к развитию корейского движения в регионе.

Казахстан – уникальная страна, в которой проживает более 130 различных этносов. Являясь неотъемлемой частью Ассамблеи народа Казахстана, ассоциация корейцев прикладывает все силы для укрепления мира и межэтнического согласия.

"Мы убеждены, что основой мира и межэтнического согласия является искренняя любовь и верность Казахстану. Взаимное уважение религии, культуры и традиций еще больше укрепило дружбу различных этносов. Считаем важным и актуальным вопрос изучения государственного языка и его использование во всех сферах жизнедеятельности человека на уровне языка межэтнического общения. Государством был создан уникальный институт — Ассамблея народа Казахстана. Мы, как член АНК, участвуем во всех мероприятиях. В график регулярно проводимых мероприятий мы включили акцию "Таза Қазақстан" и многие другие. Весной мы участвовали в мероприятиях по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков регионов. Ассамблея народа Казахстана в Шымкенте собрала и отправила более 140 тонн различной необходимой помощи в города Атырау, Актобе и Петропавловск. Мы еще раз убедились, что только в единстве наша сила!", — говорит председатель ассоциации корейцев Шымкента Юрий Пан.

В ассоциации корейцев Шымкента уверены, что единство, взаимоуважение и любовь к родине – это движущая сила Ассамблеи народа Казахстана. А работа этнокультурных объединений под единым шаныраком – залог мира, согласия и процветания Казахстана.

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