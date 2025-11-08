#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

"Мастерская писателя": в Астане прошла встреча с выдающимся писателем и драматургом Розой Мукановой

люди на лекции, литература, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 10:44 Фото: gov.kz
В рамках проекта "Мастерская писателя" Астанинского филиала Союза писателей Казахстана, реализуемого при поддержке столичного Управления развития языков и архивного дела, на сегодняшний день семь писателей прочитали лекции на различные темы.

Также поделилась своим опытом известная писательница и драматург, лауреат Государственной премии имени Абая Роза Муканова.

Фото: gov.kz

Лекция "Казахская драматургия: сюжет, идея и художественный подход" прошла в городской детской библиотеке № 5. В ней принял участие заместитель акима города Есет Байкен.

Фото: gov.kz

Открывая лекцию, директор Астанинского филиала Союза писателей Казахстана, известный поэт Бауыржан Бабажанулы отметил, что проект продлится до конца года. Он также заявил, что акимат города оказывает большую поддержку столичным писателям, и параллельно с "Мастерской писателя" организован куиз среди молодых писателей.

Фото: gov.kz

В свою очередь Роза Муканова рассказала о том, как она пришла в литературу:

"Как и другие писатели, я пришла в литературу со страстью. Литература была мечтой, целью. Человеком, который повлиял на меня на этом долгом пути и пробудил во мне страсть к литературе, был мой отец, Кажыгалым Кажыбайулы Муканов. В свое время он путешествовал из села в село, собирая народное устное творчество. Он увлекался коллекционированием неизученного, невысказанного и малоизвестного. Он собирал со всей страны рукописи поэтов айтыса, особенно Асета. И передал их в Академию наук. Любовь и страсть отца к литературе также вдохновляли меня".

Фото: gov.kz

Лекция писателя длилась два часа, и слушатели получили интереснейшую информацию о литературе, творчестве Розы Мукановой и писателях-современниках.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
