Будущее медиарынка СНГ – чем запомнился второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра"

6 и 7 ноября 2025 года в Москве на территории Кинозавода "Москино" прошел второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра", объединивший лидеров медиарынка, представителей технологий, искусства, кино, блогинга и креативных индустрий.

Мероприятие посетили более 8 000 тысяч человек, а спикерами стали свыше 160 экспертов из более чем 20 стран мира — медиаменеджеры, режиссеры, продюсеры, представители СМИ, блогеры, музыканты, представители IT-компаний, digital-платформ, стриминговых сервисов, государственных структур и многие другие.

Главной темой форума стал потенциал медиарынка СНГ и интеграция культурного и цифрового пространства региона с аудиторией более 350 миллионов русскоязычных пользователей. В обсуждениях приняли участие представители медиасферы СНГ. Они поговорили о развитии локальных ИИ-инструментов, создании собственных дистрибуционных платформ, стандартизации метрик и закупок, а также о новых моделях монетизации.

Среди участников из Казахстана присутствовали Айдар Баталов, член правления лиги кинематографистов Казахстана; Максат Бекес, архитектор систем искусственного интеллекта и со-основатель компании QOSI; Виктория Торгунакова, генеральный директор сервиса Freedom Events; режиссер Гульшат Смагулова и Серик Абишев, заведующий кафедрой режиссуры экранных искусств Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Деловая программа форума: от идей к решениям

Деловая программа форума объединила культуру, технологии, медиа и бизнес. За два дня состоялось свыше 50 мероприятий, с более чем 160 спикерами из более чем 20 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Ирана, Казахстана, Южной Кореи, Узбекистана, Румынии, ОАЭ, Индии и других. Деловую программу форума посетили более 8 000 гостей.

Форум открыла пленарная дискуссия "Медиарынок СНГ: инфраструктура, контент, кооперация", где представители медиахолдингов, Кинозавода "Москино", стриминговых платформ и IT-компаний обсудили перспективы развития рынка СНГ.

В сессии "Рейв без бедлама: анатомия успешного фестиваля" приняла участие Виктория Торгунакова, член наблюдательного совета Freedom Ticketon, советник Freedom Holding в направлении Event Tech. Спикеры обсудили технологии безопасности мероприятий и баланс между энергией фестиваля и комфортом посетителей.

В сессии "Экосистема локального ИИ: от текста до изображения" выступил Максат Бекес, архитектор систем ИИ, со-основатель QOSI. Эксперты обсудили применение разработанных в России и СНГ нейросетей, разобрали кейсы и барьеры.

На пленарной дискуссии второго дня — "Масштабирование контента: инструменты и стандарты в СНГ" — обсудили унификацию релизов и адаптацию контента. Участие приняли Илькин Махаммадли, продюсер, член Association of Film Commissioners International (Азербайджан), Фирас Дени, директор по физическому производству сценарного контента MBC Studios (Саудовская Аравия).

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

Иностранные хедлайнеры

В сессии "Серии вместо сцен: как стриминги переписали кинорынок" принял участие французский оператор Мишель Аматье (фильмы Dobermann, Blueberry, сериалы Versailles и The Walking Dead: Daryl Dixon). Также прошла сессия с итальянским кинооператором Витторио Стораро, лауреатом трёх "Оскар" за фильмы Apocalypse Now (1979), Reds (1981) и The Last Emperor (1987).

7 ноября прошла дискуссия "Свет. Камера. Вопрос. Интервью Morandi" с Андреем Ропча — фронтменом румынского дуэта Morandi, автором хитов Angels (Love Is the Answer), Save Me, Midnight Train и Colors. Интервью провела актриса, телеведущая и бьюти-эксперт Аврора (Ирина Юдина).

Итоги и значение форума

Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" во второй раз стал одной из ключевых профессиональных площадок и пространством, где идеи превращаются в конкретные проекты, пилоты и соглашения. Организаторы подчеркнули, что интерес к объединению индустрий и развитию медиарынка СНГ растет.