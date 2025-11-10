#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Культура и шоу-бизнес

Будущее медиарынка СНГ – чем запомнился второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра"

Будущее медиарынка СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 14:03 Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"
6 и 7 ноября 2025 года в Москве на территории Кинозавода "Москино" прошел второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра", объединивший лидеров медиарынка, представителей технологий, искусства, кино, блогинга и креативных индустрий.

Мероприятие посетили более 8 000 тысяч человек, а спикерами стали свыше 160 экспертов из более чем 20 стран мира — медиаменеджеры, режиссеры, продюсеры, представители СМИ, блогеры, музыканты, представители IT-компаний, digital-платформ, стриминговых сервисов, государственных структур и многие другие.

Главной темой форума стал потенциал медиарынка СНГ и интеграция культурного и цифрового пространства региона с аудиторией более 350 миллионов русскоязычных пользователей. В обсуждениях приняли участие представители медиасферы СНГ. Они поговорили о развитии локальных ИИ-инструментов, создании собственных дистрибуционных платформ, стандартизации метрик и закупок, а также о новых моделях монетизации.

Среди участников из Казахстана присутствовали Айдар Баталов, член правления лиги кинематографистов Казахстана; Максат Бекес, архитектор систем искусственного интеллекта и со-основатель компании QOSI; Виктория Торгунакова, генеральный директор сервиса Freedom Events; режиссер Гульшат Смагулова и Серик Абишев, заведующий кафедрой режиссуры экранных искусств Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Деловая программа форума: от идей к решениям

Деловая программа форума объединила культуру, технологии, медиа и бизнес. За два дня состоялось свыше 50 мероприятий, с более чем 160 спикерами из более чем 20 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Ирана, Казахстана, Южной Кореи, Узбекистана, Румынии, ОАЭ, Индии и других. Деловую программу форума посетили более 8 000 гостей.

Форум открыла пленарная дискуссия "Медиарынок СНГ: инфраструктура, контент, кооперация", где представители медиахолдингов, Кинозавода "Москино", стриминговых платформ и IT-компаний обсудили перспективы развития рынка СНГ.

В сессии "Рейв без бедлама: анатомия успешного фестиваля" приняла участие Виктория Торгунакова, член наблюдательного совета Freedom Ticketon, советник Freedom Holding в направлении Event Tech. Спикеры обсудили технологии безопасности мероприятий и баланс между энергией фестиваля и комфортом посетителей.

В сессии "Экосистема локального ИИ: от текста до изображения" выступил Максат Бекес, архитектор систем ИИ, со-основатель QOSI. Эксперты обсудили применение разработанных в России и СНГ нейросетей, разобрали кейсы и барьеры.

На пленарной дискуссии второго дня — "Масштабирование контента: инструменты и стандарты в СНГ" — обсудили унификацию релизов и адаптацию контента. Участие приняли Илькин Махаммадли, продюсер, член Association of Film Commissioners International (Азербайджан), Фирас Дени, директор по физическому производству сценарного контента MBC Studios (Саудовская Аравия).

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

Иностранные хедлайнеры

В сессии "Серии вместо сцен: как стриминги переписали кинорынок" принял участие французский оператор Мишель Аматье (фильмы Dobermann, Blueberry, сериалы Versailles и The Walking Dead: Daryl Dixon). Также прошла сессия с итальянским кинооператором Витторио Стораро, лауреатом трёх "Оскар" за фильмы Apocalypse Now (1979), Reds (1981) и The Last Emperor (1987).

7 ноября прошла дискуссия "Свет. Камера. Вопрос. Интервью Morandi" с Андреем Ропча — фронтменом румынского дуэта Morandi, автором хитов Angels (Love Is the Answer), Save Me, Midnight Train и Colors. Интервью провела актриса, телеведущая и бьюти-эксперт Аврора (Ирина Юдина).

Итоги и значение форума

Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" во второй раз стал одной из ключевых профессиональных площадок и пространством, где идеи превращаются в конкретные проекты, пилоты и соглашения. Организаторы подчеркнули, что интерес к объединению индустрий и развитию медиарынка СНГ растет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Форум деятелей культуры и искусства стал масштабным мероприятием в стране
21:41, 21 мая 2025
Форум деятелей культуры и искусства стал масштабным мероприятием в стране
В Алматы стартовал Международный форум New Vision Forum 2025
15:52, 10 октября 2025
В Алматы стартовал Международный форум New Vision Forum 2025
Более 600 экспертов приняли участие в Форуме работников культуры
20:19, 19 мая 2025
Более 600 экспертов приняли участие в Форуме работников культуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: