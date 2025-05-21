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Общество

Форум деятелей культуры и искусства стал масштабным мероприятием в стране

Форум работников культуры и искусства, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 21:41 Фото: пресс-служба Министерства культуры РК
С 18 по 21 мая в Астане прошел Форум работников культуры и искусства, объединивший более 700 участников из всех регионов страны, а также представителей зарубежных культурных и творческих сообществ, сообщает Zakon.kz.

Масштабное мероприятие приурочено к профессиональному празднику деятелей искусства, который ежегодно отмечается 21 мая, передает пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана. Во время торжественного собрания деятелей искусств приветствовал заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев. От имени президента он вручил ряд государственных наград.

Так, обладателем ордена "Құрмет" стала артистка академического фольклорно-этнографического оркестра имени Нургисы Тлендиева "Отырар сазы" Лариса Насретдинова.

Медали "Ерен еңбегі үшін" были удостоены солисты вокальной группы "Mezzo" – Асан Нурбергенов, Жанибек Сейдахметов, Жасулан Сыдыков, Медет Орымбаев, а также артист Республиканского академического немецкого драматического театра Тимур Бонданк.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

Медалью "Шапағат" была отмечена Сауле Байниетова – заведующая педагогической частью Государственного академического русского театра детей и юношества имени Натальи Сац.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" получили Куляш Молдагалиева – педагог Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой, а также Биржан Жалгасбаев – директор Государственного казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

В рамках Форума в Астане прошло более 20 тематических сессий и панельных дискуссий. Участие в них приняли представители профильных министерств, эксперты, деятели культуры и зарубежные спикеры из Франции, Китая, Италии, Турции, Южной Кореи, Узбекистана, России и других стран.

Прошло свыше 30 образовательных мероприятий, в ходе которых участники обсудили ряд важных вопросов – от музейного менеджмента и театрального искусства до цифровых технологий и культурного маркетинга. На площадке Форума также прошел Конгресс музеев Казахстана, где обсуждались новые форматы экспозиционной деятельности, внедрение цифровых решений и взаимодействие с аудиторией.

20 мая президент Токаев дал ряд поручений, выступая перед деятелями культуры и искусства.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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