Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер фильма "Кремлевский волшебник" про Владимира Путина с Джудом Лоу

Фильм Кремлевский волшебник, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 08:53 Фото: gaumont
10 ноября на YouTube-канале Gaumont вышел первый трейлер фильма "Кремлевский волшебник", в котором Джуд Лоу исполнил роль президента России, сообщает Zakon.kz.

Картина французского режиссера Оливье Ассаяса рассказывает о России 1990-х годов. Рядом с президентом находится вымышленный политтехнолог Вадим Баранов, который становится советником будущего президента России. Его сыграл Пол Дано. В актерский состав также вошли Алисия Викандер и Том Стерридж.

Премьера фильма состоялась 31 августа 2025 года в конкурсной программе 82-го Венецианского кинофестиваля. В мировой прокат картина выйдет 21 января 2026 года.

Тем временем Disney снял рождественскую короткометражку в поддержку благотворительной кампании, где можно пожертвовать ненужные игрушки детям из нуждающихся семей и детских домов.

