Культура и шоу-бизнес

"Кремлевский волшебник" c Джудом Лоу в роли Путина получил неоднозначные оценки критиков

Отзывы к фильму &quot;Кремлевский волшебник&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 07:50 Фото: Instagram/labiennale
После премьеры на Венецианском кинофестивале появились неоднозначные оценки фильма "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составил 46% на основе первых 13 рецензий. Фильм обвиняют в сумбурном темпе: хронометраж составляет 2 часа 36 минут, но, по словам критиков, они вмещает в себя слишком много событий. Они сравнивают картину с мини-сериалом, который показывают на скорости 1,5x.

"Сюжет увязает в слишком большом количестве персонажей и событий, которые могут иметь решающее значение для объяснения новейшей истории России, но не подходят для захватывающего повествования", – пишут в одной из рецензий.

Мировая премьера запланирована на конец января. События в фильме развиваются в России 90-х. В центре сюжета – молодой телевизионный продюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Владимира Путина.

Сам Джуд Лоу также рассказал о сложностях в исполнении роли Путина.

Фото Алия Абди
Алия Абди
