"Кремлевский волшебник" c Джудом Лоу в роли Путина получил неоднозначные оценки критиков
Фото: Instagram/labiennale
После премьеры на Венецианском кинофестивале появились неоднозначные оценки фильма "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.
Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составил 46% на основе первых 13 рецензий. Фильм обвиняют в сумбурном темпе: хронометраж составляет 2 часа 36 минут, но, по словам критиков, они вмещает в себя слишком много событий. Они сравнивают картину с мини-сериалом, который показывают на скорости 1,5x.
"Сюжет увязает в слишком большом количестве персонажей и событий, которые могут иметь решающее значение для объяснения новейшей истории России, но не подходят для захватывающего повествования", – пишут в одной из рецензий.
Мировая премьера запланирована на конец января. События в фильме развиваются в России 90-х. В центре сюжета – молодой телевизионный продюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Владимира Путина.
Сам Джуд Лоу также рассказал о сложностях в исполнении роли Путина.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript