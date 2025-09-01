#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Джуд Лоу рассказал о сложностях в исполнении роли Путина в "Кремлевском волшебнике"

кино, съемки, фильмы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 10:47 Фото: Х/Variety
Британский актер Джуд Лоу, сыгравший роль молодого президента РФ Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник", поделился впечатлениями о работе над образом, сообщает Zakon.kz.

В интервью журналу The Hollywood Reporter, Лоу пояснил, что не старался использовать прямое подражание и копирование, а стремился уловить суть персонажа как человека.

"Публичное лицо, которое мы видим, выдает очень мало. Я чувствовал этот конфликт, пытаясь показать очень мало, но при этом чувствовать очень многое внутри", – сказал актер.

Он также отметил, что для роли научился дзюдо. Кроме того, Лоу добавил, что изучал архивные кадры с Путиным для того, чтобы изучить персонажа.

О том, что Джуд Лоу сыграет роль Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник" стало известно в январе 2025 года.

Андрей Дюсупов
