Выходит продолжение мультфильма "История игрушек"

12 ноября на YouTube-канале Pixar опубликовали тизер-трейлер новой пятой части анимационной франшизы, сообщает Zakon.kz.

Ролик представил поклонникам серии новый персонаж – планшет Лилипад, встречи с которым с нетерпением и страхом ждут любимые герои. Гаджет в форме лягушки озвучила в мультфильме актриса Грета Ли.

Трейлер задает главный вопрос: действительно ли история игрушек завершена? Фанаты уже обсуждают возвращение ковбоя Вуди на экраны – в конце четвертой части он оставил своего хозяина, чтобы помогать другим потерянным игрушкам. Теперь предстоит узнать, почему он вернулся и чем закончится его новое приключение.

Премьера мультфильма намечена на 19 июня 2026 года.

