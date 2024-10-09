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Вышло продолжение мультфильма "Моана"

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 08:33 Фото: Х/DisneyAnimation
8 октября кинокомпания Disney опубликовала новый трейлер мультфильма "Моана 2", сообщает Zakon.kz.

Известно, что в съемках принял участие Дуэйн Джонсон. Премьера анимационной картины состоится 27 ноября.

Вторая часть продолжит историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и уходит в новое путешествие с лучшим другом. Героиня вместе с соплеменниками и Мауи отправляется на поиски острова, который должен помочь объединить народы Полинезии.

На подходе еще один фильм. На этот раз с участием Тимоте Шаломе.

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