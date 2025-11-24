Селфи казахстанки с Димашем в самолете из Алматы в Астану завирусилось в Сети
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанка опубликовала в своем Instagram фото из самолета внутреннего рейса, которое разлетелось по мировым пабликам. А причина в том, что это было селфи с певцом Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.
Айгуль Темиркуловой посчастливилось лететь рядом с мировой знаменитостью из Алматы в Астану.
"Какой необычный волшебный полет у меня произошел. Оказалась на одном борту рядом с сидящим Димашем Кудайбергеном. Он без охраны и сопровождения, надел очки, маску и побежал после окончания полета. Легенда, но такой простой и без понтов. Я счастлива была с ним оказаться рядом и сделать вот такое селфи. Вселенная, благодарю", – подписала девушка фотографию.
Пост не остался незамеченным поклонниками артиста. Фан-паблики Димаша забрали снимок, и Айгуль тоже стала звездой мировых соцсетей. И под публикацией посыпались восторженные отклики на разных языках.
- Какой прекрасный момент!
- Ты благословенна! Поздравляю! Привет из Аргентины!
- Тебе очень повезло быть рядом с Димашем.
- Вот это удача! Поздравляю!
- Как мой внук любит говорить: "Повезло так повезло".
- Это моя самая большая мечта: увидеть его в реальности.
22 ноября в Астане Димаш Кудайберген вручил награду победительнице первого азиатского вокального конкурса Silk Way Star.
