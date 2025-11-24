Селфи казахстанки с Димашем в самолете из Алматы в Астану завирусилось в Сети

Казахстанка опубликовала в своем Instagram фото из самолета внутреннего рейса, которое разлетелось по мировым пабликам. А причина в том, что это было селфи с певцом Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

Айгуль Темиркуловой посчастливилось лететь рядом с мировой знаменитостью из Алматы в Астану. "Какой необычный волшебный полет у меня произошел. Оказалась на одном борту рядом с сидящим Димашем Кудайбергеном. Он без охраны и сопровождения, надел очки, маску и побежал после окончания полета. Легенда, но такой простой и без понтов. Я счастлива была с ним оказаться рядом и сделать вот такое селфи. Вселенная, благодарю", – подписала девушка фотографию. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Айгуль Темиркулова (@aigulya_temirkulova) Пост не остался незамеченным поклонниками артиста. Фан-паблики Димаша забрали снимок, и Айгуль тоже стала звездой мировых соцсетей. И под публикацией посыпались восторженные отклики на разных языках. Какой прекрасный момент!

Ты благословенна! Поздравляю! Привет из Аргентины!

Тебе очень повезло быть рядом с Димашем.

Вот это удача! Поздравляю!

Как мой внук любит говорить: "Повезло так повезло".

Это моя самая большая мечта: увидеть его в реальности. 22 ноября в Астане Димаш Кудайберген вручил награду победительнице первого азиатского вокального конкурса Silk Way Star.

