#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Культура и шоу-бизнес

Селфи казахстанки с Димашем в самолете из Алматы в Астану завирусилось в Сети

казахстанский певец Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 09:29 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанка опубликовала в своем Instagram фото из самолета внутреннего рейса, которое разлетелось по мировым пабликам. А причина в том, что это было селфи с певцом Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

Айгуль Темиркуловой посчастливилось лететь рядом с мировой знаменитостью из Алматы в Астану.

"Какой необычный волшебный полет у меня произошел. Оказалась на одном борту рядом  с сидящим Димашем Кудайбергеном. Он без охраны и сопровождения, надел очки, маску и побежал после окончания полета. Легенда, но такой простой и без понтов. Я счастлива была с ним оказаться рядом и сделать вот такое селфи. Вселенная, благодарю", – подписала девушка фотографию.

Пост не остался незамеченным поклонниками артиста. Фан-паблики Димаша забрали снимок, и Айгуль тоже стала звездой мировых соцсетей. И под публикацией посыпались восторженные отклики на разных языках.

  • Какой прекрасный момент!
  • Ты благословенна! Поздравляю! Привет из Аргентины!
  • Тебе очень повезло быть рядом с Димашем.
  • Вот это удача! Поздравляю!
  • Как мой внук любит говорить: "Повезло так повезло".
  • Это моя самая большая мечта: увидеть его в реальности.

22 ноября в Астане Димаш Кудайберген вручил награду победительнице первого азиатского вокального конкурса Silk Way Star.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем
21:00, 25 октября 2025
Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем
В Сети завирусилось видео самолета с фанатками Backstreet Boys, летевшими в Астану
19:05, 20 сентября 2025
В Сети завирусилось видео самолета с фанатками Backstreet Boys, летевшими в Астану
Димаш Кудайберген поделился кинематографическим видом на Будапешт
00:36, 21 ноября 2024
Димаш Кудайберген поделился кинематографическим видом на Будапешт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: