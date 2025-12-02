#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена восхитила фото с мужем в Берлине

Раушан Кудайберген, муж, Берлин , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 23:36 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена, Раушан Кудайберген, опубликовала 2 декабря в Instagram новые совместные фото с супругом, сообщает Zakon.kz.

Снимок был сделан в Берлине, где пара проводит время вместе.

На одном из опубликованном кадре молодожены позируют на фоне одного из городских пейзажей. В подписи Раушан с юмором отметила, что у них с мужем был выбор – отдохнуть или пойти гулять, и "по опухшим глазам легко понять, какое решение они приняли".

Публикация вызвала бурную реакцию подписчиков. Пользователи из разных стран, включая Аргентину и Казахстан, оставили десятки пожеланий счастья и восхищенных комментариев. 

  • Красивые фотографии, желаю вам много счастья!
  • Какие красивые!
  • Прекрасная пара!

А ранее стало известно, что актриса Агата Муцениеце стала мамой в третий раз – у нее родилась дочь от музыканта Петра Дранги. 

Айсулу Омарова
