Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена восхитила фото с мужем в Берлине
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена, Раушан Кудайберген, опубликовала 2 декабря в Instagram новые совместные фото с супругом, сообщает Zakon.kz.
Снимок был сделан в Берлине, где пара проводит время вместе.
На одном из опубликованном кадре молодожены позируют на фоне одного из городских пейзажей. В подписи Раушан с юмором отметила, что у них с мужем был выбор – отдохнуть или пойти гулять, и "по опухшим глазам легко понять, какое решение они приняли".
Публикация вызвала бурную реакцию подписчиков. Пользователи из разных стран, включая Аргентину и Казахстан, оставили десятки пожеланий счастья и восхищенных комментариев.
- Красивые фотографии, желаю вам много счастья!
- Какие красивые!
- Прекрасная пара!
