Культура и шоу-бизнес

Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем

Раушан Кудайберген, муж, фотография , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 21:00 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена – Раушан 25 октября в Instagram опубликовала новое фото с мужем, сообщает Zakon.kz.

На снимке пара позирует перед зеркалом, демонстрируя гармоничные образы в повседневном стиле.

Раушан недавно вышла замуж, и поклонники с теплом следят за ее семейной жизнью. В подписи к сторис девушка с юмором отметила, что они с супругом выбрали одинаковые наряды.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

А ранее Баян Алагузова рассказала о частых судах со скандальной журналисткой.

Айсулу Омарова
Читайте также
Сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка
23:39, 16 октября 2025
Сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка
Сестренка Димаша Кудайбергена опубликовала редкое фото с женихом
13:56, 02 июня 2025
Сестренка Димаша Кудайбергена опубликовала редкое фото с женихом
Сестренка Димаша Кудайбергена восхитила подписчиков своей нежностью
08:50, 23 апреля 2025
Сестренка Димаша Кудайбергена восхитила подписчиков своей нежностью
