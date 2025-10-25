Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем

Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена – Раушан 25 октября в Instagram опубликовала новое фото с мужем, сообщает Zakon.kz.

На снимке пара позирует перед зеркалом, демонстрируя гармоничные образы в повседневном стиле.

Раушан недавно вышла замуж, и поклонники с теплом следят за ее семейной жизнью. В подписи к сторис девушка с юмором отметила, что они с супругом выбрали одинаковые наряды.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

