Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена – Раушан 25 октября в Instagram опубликовала новое фото с мужем, сообщает Zakon.kz.
На снимке пара позирует перед зеркалом, демонстрируя гармоничные образы в повседневном стиле.
Раушан недавно вышла замуж, и поклонники с теплом следят за ее семейной жизнью. В подписи к сторис девушка с юмором отметила, что они с супругом выбрали одинаковые наряды.
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
А ранее Баян Алагузова рассказала о частых судах со скандальной журналисткой.
