#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
519.98
600.06
6.6
Культура и шоу-бизнес

Продюсера "Ласкового мая" обвинили в мошенничестве и объявили в межгосударственный розыск

Андрея Разина объявили в розыск, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 00:13 Фото: Instagram/razin_andrei_lm
Продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в отношении продюсера заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Как рассказала агентству адвокат семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская, уголовное дело в отношении Разина было заведено еще в 2021 году по факту присвоения денежных средств, "которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен". Вдова поэта признана по данному делу потерпевшей стороной. Продюсеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Разин выдвинул досудебные претензии всем участникам и организаторам трибьют-шоу группы "Ласковый май". В число противников Разина, кроме Алсу, попали: SHAMAN, Денис Клявер, Александр Ревва, группа "Дискотека авария", Лариса Долина и другие. Разин обвинил их, а также организаторов мероприятия в нарушении авторских прав.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Судиться с Алсу и другими артистами намерен Андрей Разин
06:00, 19 января 2025
Судиться с Алсу и другими артистами намерен Андрей Разин
Искусственный интеллект вернет Юру Шатунова фанатам "Ласкового мая"
07:45, 29 мая 2025
Искусственный интеллект вернет Юру Шатунова фанатам "Ласкового мая"
Алексея Панина объявили в международный розыск
14:05, 22 мая 2023
Алексея Панина объявили в международный розыск
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: