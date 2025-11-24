Продюсера "Ласкового мая" обвинили в мошенничестве и объявили в межгосударственный розыск

Продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в отношении продюсера заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Как рассказала агентству адвокат семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская, уголовное дело в отношении Разина было заведено еще в 2021 году по факту присвоения денежных средств, "которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен". Вдова поэта признана по данному делу потерпевшей стороной. Продюсеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Разин выдвинул досудебные претензии всем участникам и организаторам трибьют-шоу группы "Ласковый май". В число противников Разина, кроме Алсу, попали: SHAMAN, Денис Клявер, Александр Ревва, группа "Дискотека авария", Лариса Долина и другие. Разин обвинил их, а также организаторов мероприятия в нарушении авторских прав.

