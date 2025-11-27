В Астане наградили лауреатов государственной молодежной премии "Дарын"

26 ноября 2025 года в Астане состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Государственной молодежной премии "Дарын". Традиционно чествовали 20 молодых казахстанцев, имеющих успехи и достижения в культуре, науке, медиа и спорте.

Это – лауреаты международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призеры и победители спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.

В своей поздравительной речи министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что в сфере молодежной политики расширяются меры поддержки молодых казахстанцев.

Фото: gov.kz

"Глава государства всегда подчеркивает важность поддержки молодых людей и выражает им глубокое доверие. Каждое Послание президента, проводимые реформы и инициативы – это конкретные шаги, направленные на благополучие и будущее молодежи. В основе этих преобразований лежат такие ценности, как справедливость, закон и порядок, открытость и ответственность. Особенно радует, что молодежь активно и ответственно поддерживает президентские инициативы – "Закон и порядок", "Таза Қазақстан", а также массовые волонтерские акции. Эти крупные проекты – важная часть новой идеологии, реализовать ее и продвигать вперед предстоит именно вам", – сказала министр.

Лауреаты были определены конкурсной комиссией по 10 номинациям: "Наука", "Эстрада", "Классическая музыка", "Народное творчество", "Спорт", "Дизайн и изобразительное искусство", "Журналистика", "Общественная деятельность", "Театр и кино", "Литература".

Фото: gov.kz

В числе победителей 2025 года популярная казахстанская исполнительница Енлик Курарбек (Yenlik), обладатель первой премии на Международном вокальном конкурсе "Славянский базар-2024" Ерназар Жубан, нападающий футбольного клуба "Кайрат" Дастан Сатпаев.

Материал по теме 17-летний футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев получил государственную премию

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

Фото: gov.kz

За более чем 30-летнюю историю премии ее лауреатами стали более 360 талантливых молодых людей страны.

В разные годы награду получили Нурлан Онербаев, Димаш Кудайберген, Бахтияр Артаев, Серик Сапиев, Данияр Елеусинов, Илья Ильин, Ольга Шишигина, Денис Тен, Кыдырали Болманов, группы "Муз АРТ", "Байтерек", Серик Ибрагимов, Али Окапов, Кайрат Нуртас и многие другие.