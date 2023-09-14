Молодежную премию "Дарын" будут присуждать по-новому

Министр культуры и информации приказом от 8 сентября внесла поправки в правила присуждения государственной молодежной премии "Дарын", сообщает Zakon.kz.

Учреждена новая номинация

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается по следующим номинациям:

Литература; Наука; Дизайн и изобразительное искусство; Журналистика; Классическая музыка; Креативные инициативы; (ранее называлась Общественная деятельность) Спорт; Театр и кино; Эстрада; Народное творчество.

На первом этапе в целях всестороннего рассмотрения создаются 6 секций из числа членов Комиссии по направлениям: "Эстрада, классическая музыка, народное творчество", "Литература, театр и кино", "Журналистика и креативные инициативы" (ранее была "Журналистика и общественная деятельность"), "Спорт", "Дизайн и изобразительное искусство", "Наука".

Изменились сроки присуждения премии

Теперь уполномоченный орган на основании решения Комиссии до 10 декабря года присуждения премии принимает приказ о присуждении премии (ранее решение принимали до 15 октября).

Приказ о присуждении премии публикуется в СМИ и на интернет-ресурсе уполномоченного органа ко Дню Независимости – 16 декабря. Ранее приказ издавали ко Дню Республики – 25 октября.

Премии вручаются в торжественной обстановке, церемония награждения приурочивается ко Дню Независимости, а не ко Дню Республики.

Уполномоченный орган в срок не позднее 20 декабря соответствующего года перечисляет денежное вознаграждение на банковский счет лауреата премии.

Приказ вводится в действие 24 сентября 2023 года.

Кто и на каких условиях может получить молодежную премию "Дарын" читайте по ссылке.