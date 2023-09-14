Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Молодежную премию "Дарын" будут присуждать по-новому

Молодежную премию "Дарын" будут присуждать по-новому Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации приказом от 8 сентября внесла поправки в правила присуждения государственной молодежной премии "Дарын", сообщает Zakon.kz.

Учреждена новая номинация

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается по следующим номинациям:

  1. Литература;
  2. Наука;
  3. Дизайн и изобразительное искусство;
  4. Журналистика;
  5. Классическая музыка;
  6. Креативные инициативы; (ранее называлась Общественная деятельность)
  7. Спорт;
  8. Театр и кино;
  9. Эстрада;
  10. Народное творчество.

На первом этапе в целях всестороннего рассмотрения создаются 6 секций из числа членов Комиссии по направлениям: "Эстрада, классическая музыка, народное творчество", "Литература, театр и кино", "Журналистика и креативные инициативы" (ранее была "Журналистика и общественная деятельность"), "Спорт", "Дизайн и изобразительное искусство", "Наука".

Изменились сроки присуждения премии

Теперь уполномоченный орган на основании решения Комиссии до 10 декабря года присуждения премии принимает приказ о присуждении премии (ранее решение принимали до 15 октября).

Приказ о присуждении премии публикуется в СМИ и на интернет-ресурсе уполномоченного органа ко Дню Независимости – 16 декабря. Ранее приказ издавали ко Дню Республики – 25 октября.

Премии вручаются в торжественной обстановке, церемония награждения приурочивается ко Дню Независимости, а не ко Дню Республики.

Уполномоченный орган в срок не позднее 20 декабря соответствующего года перечисляет денежное вознаграждение на банковский счет лауреата премии.

Приказ вводится в действие 24 сентября 2023 года.

Кто и на каких условиях может получить молодежную премию "Дарын" читайте по ссылке.

Читайте также

Может ли работодатель удерживать из ранее выплаченной зарплаты деньги за неотработанное время
Нужно ли согласие работника на удержание денег из зарплаты за неотработанное время
В аптеках запретят продавать лекарства с истекающим сроком годности
В аптеках запретят продажу лекарств с истекающим сроком годности
В Казахстане разработали законопроект по вопросам исключения чрезмерной регламентации норм в здравоохранении
В Казахстане разработали закон по вопросам исключения чрезмерной регламентации норм в здравоохранении
Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство культуры и информации Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Ксения Собчак обратилась к мужу
Ксения Собчак обратилась к мужу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления