Молодежную премию "Дарын" будут присуждать по-новому
Учреждена новая номинация
Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается по следующим номинациям:
- Литература;
- Наука;
- Дизайн и изобразительное искусство;
- Журналистика;
- Классическая музыка;
- Креативные инициативы; (ранее называлась Общественная деятельность)
- Спорт;
- Театр и кино;
- Эстрада;
- Народное творчество.
На первом этапе в целях всестороннего рассмотрения создаются 6 секций из числа членов Комиссии по направлениям: "Эстрада, классическая музыка, народное творчество", "Литература, театр и кино", "Журналистика и креативные инициативы" (ранее была "Журналистика и общественная деятельность"), "Спорт", "Дизайн и изобразительное искусство", "Наука".
Изменились сроки присуждения премии
Теперь уполномоченный орган на основании решения Комиссии до 10 декабря года присуждения премии принимает приказ о присуждении премии (ранее решение принимали до 15 октября).
Приказ о присуждении премии публикуется в СМИ и на интернет-ресурсе уполномоченного органа ко Дню Независимости – 16 декабря. Ранее приказ издавали ко Дню Республики – 25 октября.
Премии вручаются в торжественной обстановке, церемония награждения приурочивается ко Дню Независимости, а не ко Дню Республики.
Уполномоченный орган в срок не позднее 20 декабря соответствующего года перечисляет денежное вознаграждение на банковский счет лауреата премии.
Приказ вводится в действие 24 сентября 2023 года.
Кто и на каких условиях может получить молодежную премию "Дарын" читайте по ссылке.