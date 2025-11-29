#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Культура и шоу-бизнес

Кто вы по знаку зодиака из персонажей "Губки Боба"

Знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 08:48 Фото: Facebook/SpongebobMovie
На днях создатели "Губки Боба" официально назвали знаки зодиака всех главных персонажей, сообщает Zakon.kz.

Подборку они опубликовали на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/spongebob

Близнецы – Губка Боб: твой личный лучший друг и ходячая версия "10 вкладок открыты сразу". Везде успевает, делает все одновременно и все равно ржет над жизнью.

Стрелец – Патрик: вечный режим отпуска. Все забывает, но как-то появляется в самый случайный момент. Хаос, смех и сон там, где было запланировано что-то серьезное.

Овен – Сэнди: главная героиня в скафандре. Смелая, прямолинейная, готова карате-ударом отправить в следующую неделю, если выводить ее из себя.

Телец – Сквидвард: настрой по жизни – "не шуметь". Любит покой, тишину и дорогие свечки. Всех ненавидит, пока не похвалят его игру на кларнете. Упрям – даже не обсуждается.

Рак – Миссис Пафф: уставшая, но заботливая. Нежная, переживает за всех, но всегда на грани того, чтобы сорваться из-за одного единственного Губки Боба. Ей бы психотерапевта, а не учеников.

Лев – Перл Крабс: громкая дивa, которая не переносит, когда ее игнорируют. Ходячий прожектор, уверена, что поход в торговый центр – это уже полноценный характер.

Дева – Карен: компьютер, который знает про тебя все. Постоянно напоминает о дедлайнах и старых косяках. Вроде помогает, но при этом тихо осуждает каждый твой выбор.

Весы – Человек-русалка: герой в легком раздрае. Вертится вокруг справедливости, баланса и красивых костюмов. Любимец публики, живет на вайбе, дневных снах и ностальгии.

Скорпион – Планктон: одержим и гордится этим. Всегда что-то замышляет, готов спалить "Красти Краб", лишь бы доказать свою правоту. В глубине души просто хочет любви, но никому в этом не признается.

Козерог – Мистер Крабс: трудоголик и главный фанат денег. Работа – стиль жизни. Спокойно выставит тебе счет за то, что ты просто дышишь рядом с ним.

Водолей – Баббл Бади: друг, которого помнят все. Парит над суетой, странный, свободный и почему-то всегда кажется чуточку круче остальных.

Рыбы – Гэри: тихий наблюдатель. Ничего не говорит, но как будто знает всю твою биографию. Один взгляд – и ты уже чувствуешь, что тебя внимательно осудили.

19 декабря состоится премьера полнометражного мультфильма "Губка Боб: В поисках квадратных штанов".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Почему сегодня лучше не рисковать и плыть по течению: гороскоп на 29 ноября
09:11, Сегодня
Почему сегодня лучше не рисковать и плыть по течению: гороскоп на 29 ноября
Губка Боб возвращается к зрителям
03:53, 15 ноября 2025
Губка Боб возвращается к зрителям
Вышел трейлер мультфильма о Планктоне из "Губки Боба"
02:50, 06 февраля 2025
Вышел трейлер мультфильма о Планктоне из "Губки Боба"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: