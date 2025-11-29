Кто вы по знаку зодиака из персонажей "Губки Боба"

На днях создатели "Губки Боба" официально назвали знаки зодиака всех главных персонажей, сообщает Zakon.kz.

Подборку они опубликовали на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/spongebob

Близнецы – Губка Боб: твой личный лучший друг и ходячая версия "10 вкладок открыты сразу". Везде успевает, делает все одновременно и все равно ржет над жизнью.

Стрелец – Патрик: вечный режим отпуска. Все забывает, но как-то появляется в самый случайный момент. Хаос, смех и сон там, где было запланировано что-то серьезное.

Овен – Сэнди: главная героиня в скафандре. Смелая, прямолинейная, готова карате-ударом отправить в следующую неделю, если выводить ее из себя.

Телец – Сквидвард: настрой по жизни – "не шуметь". Любит покой, тишину и дорогие свечки. Всех ненавидит, пока не похвалят его игру на кларнете. Упрям – даже не обсуждается.

Рак – Миссис Пафф: уставшая, но заботливая. Нежная, переживает за всех, но всегда на грани того, чтобы сорваться из-за одного единственного Губки Боба. Ей бы психотерапевта, а не учеников.

Лев – Перл Крабс: громкая дивa, которая не переносит, когда ее игнорируют. Ходячий прожектор, уверена, что поход в торговый центр – это уже полноценный характер.

Дева – Карен: компьютер, который знает про тебя все. Постоянно напоминает о дедлайнах и старых косяках. Вроде помогает, но при этом тихо осуждает каждый твой выбор.

Весы – Человек-русалка: герой в легком раздрае. Вертится вокруг справедливости, баланса и красивых костюмов. Любимец публики, живет на вайбе, дневных снах и ностальгии.

Скорпион – Планктон: одержим и гордится этим. Всегда что-то замышляет, готов спалить "Красти Краб", лишь бы доказать свою правоту. В глубине души просто хочет любви, но никому в этом не признается.

Козерог – Мистер Крабс: трудоголик и главный фанат денег. Работа – стиль жизни. Спокойно выставит тебе счет за то, что ты просто дышишь рядом с ним.

Водолей – Баббл Бади: друг, которого помнят все. Парит над суетой, странный, свободный и почему-то всегда кажется чуточку круче остальных.

Рыбы – Гэри: тихий наблюдатель. Ничего не говорит, но как будто знает всю твою биографию. Один взгляд – и ты уже чувствуешь, что тебя внимательно осудили.

19 декабря состоится премьера полнометражного мультфильма "Губка Боб: В поисках квадратных штанов".